OroBit Harga Hari Ini

Harga langsung OroBit (XRB) hari ini ialah $ 1.996, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XRB kepada USD penukaran adalah $ 1.996 setiap XRB.

OroBit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XRB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XRB didagangkan antara $ 1.9686 (rendah) dan $ 2.0889 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XRB dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -1.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.26K.

OroBit (XRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.26K$ 52.26K $ 52.26K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 998.00M$ 998.00M $ 998.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa OroBit ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.26K. Bekalan edaran XRB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 998.00M.