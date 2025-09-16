Lagi Mengenai XRD

Radix Logo

RadixHargae(XRD)

1 XRD ke USD Harga Langsung:

$0.004342
-7.18%1D
USD
Radix (XRD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:23:16 (UTC+8)

Radix (XRD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004149
24J Rendah
$ 0.004914
24J Tinggi

$ 0.004149
$ 0.004914
$ 0.6538178727691196
$ 0.003522118257304897
-0.05%

-7.18%

-28.61%

-28.61%

Radix (XRD) harga masa nyata ialah $ 0.004341. Sepanjang 24 jam yang lalu, XRD didagangkan antara $ 0.004149 rendah dan $ 0.004914 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XRD sepanjang masa ialah $ 0.6538178727691196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003522118257304897.

Dari segi prestasi jangka pendek, XRD telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -7.18% dalam 24 jam dan -28.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Radix (XRD) Maklumat Pasaran

No.562

$ 51.40M
$ 132.07K
$ 57.48M
11.84B
13,241,691,666.325571
XRD

Had Pasaran semasa Radix ialah $ 51.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 132.07K. Bekalan edaran XRD ialah 11.84B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13241691666.325571. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.48M.

Radix (XRD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Radix hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00033587-7.18%
30 Hari$ -0.001502-25.71%
60 Hari$ -0.004733-52.17%
90 Hari$ -0.002014-31.70%
Perubahan Harga Radix Hari Ini

Hari ini, XRD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00033587 (-7.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRadix

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001502 (-25.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Radix

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XRD mengalami perubahan sebanyak $ -0.004733 (-52.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Radix

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002014 (-31.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Radix (XRD)?

Semak Radixhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Radix pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XRD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Radix di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Radix anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Radix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Radix (XRD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Radix (XRD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Radix.

Semak Radix ramalan harga sekarang!

Tokenomik Radix (XRD)

Memahami tokenomik Radix (XRD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XRD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Radix (XRD)

Mencari cara membeli Radix? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Radix di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XRD kepada Mata Wang Tempatan

1 Radix(XRD) ke VND
114.233415
1 Radix(XRD) ke AUD
A$0.0065115
1 Radix(XRD) ke GBP
0.00316893
1 Radix(XRD) ke EUR
0.00364644
1 Radix(XRD) ke USD
$0.004341
1 Radix(XRD) ke MYR
RM0.0182322
1 Radix(XRD) ke TRY
0.17919648
1 Radix(XRD) ke JPY
¥0.633786
1 Radix(XRD) ke ARS
ARS$6.34645518
1 Radix(XRD) ke RUB
0.3611712
1 Radix(XRD) ke INR
0.38209482
1 Radix(XRD) ke IDR
Rp71.16392304
1 Radix(XRD) ke KRW
6.00412392
1 Radix(XRD) ke PHP
0.2465688
1 Radix(XRD) ke EGP
￡E.0.20871528
1 Radix(XRD) ke BRL
R$0.0230073
1 Radix(XRD) ke CAD
C$0.00594717
1 Radix(XRD) ke BDT
0.5287338
1 Radix(XRD) ke NGN
6.48875316
1 Radix(XRD) ke COP
$16.89104805
1 Radix(XRD) ke ZAR
R.0.07535976
1 Radix(XRD) ke UAH
0.17871897
1 Radix(XRD) ke VES
Bs0.69456
1 Radix(XRD) ke CLP
$4.12395
1 Radix(XRD) ke PKR
Rs1.23214944
1 Radix(XRD) ke KZT
2.34900192
1 Radix(XRD) ke THB
฿0.13769652
1 Radix(XRD) ke TWD
NT$0.13062069
1 Radix(XRD) ke AED
د.إ0.01593147
1 Radix(XRD) ke CHF
Fr0.00338598
1 Radix(XRD) ke HKD
HK$0.03377298
1 Radix(XRD) ke AMD
֏1.6599984
1 Radix(XRD) ke MAD
.د.م0.03893877
1 Radix(XRD) ke MXN
$0.07952712
1 Radix(XRD) ke SAR
ريال0.01627875
1 Radix(XRD) ke PLN
0.01558419
1 Radix(XRD) ke RON
лв0.01853607
1 Radix(XRD) ke SEK
kr0.04011084
1 Radix(XRD) ke BGN
лв0.00716265
1 Radix(XRD) ke HUF
Ft1.42983858
1 Radix(XRD) ke CZK
0.08916414
1 Radix(XRD) ke KWD
د.ك0.001319664
1 Radix(XRD) ke ILS
0.01445553
1 Radix(XRD) ke AOA
Kz3.95712537
1 Radix(XRD) ke BHD
.د.ب0.001636557
1 Radix(XRD) ke BMD
$0.004341
1 Radix(XRD) ke DKK
kr0.0273483
1 Radix(XRD) ke HNL
L0.11386443
1 Radix(XRD) ke MUR
0.19643025
1 Radix(XRD) ke NAD
$0.07540317
1 Radix(XRD) ke NOK
kr0.04245498
1 Radix(XRD) ke NZD
$0.00724947
1 Radix(XRD) ke PAB
B/.0.004341
1 Radix(XRD) ke PGK
K0.01814538
1 Radix(XRD) ke QAR
ر.ق0.01580124
1 Radix(XRD) ke RSD
дин.0.429759

Radix Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Radix, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Radix Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Radix

Berapakah nilai Radix (XRD) hari ini?
Harga langsung XRD dalam USD ialah 0.004341 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XRD ke USD?
Harga semasa XRD ke USD ialah $ 0.004341. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Radix?
Had pasaran untuk XRD ialah $ 51.40M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XRD?
Bekalan edaran XRD ialah 11.84B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XRD?
XRD mencapai harga ATH sebanyak 0.6538178727691196 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XRD?
XRD melihat harga ATL sebanyak 0.003522118257304897 USD.
Berapakah jumlah dagangan XRD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRDialah $ 132.07K USD.
Adakah XRD akan naik lebih tinggi tahun ini?
XRD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Radix (XRD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

