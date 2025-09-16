Lagi Mengenai XRP

$3.0104
XRP (XRP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:12:18 (UTC+8)

XRP (XRP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.9645
24J Rendah
$ 3.0493
24J Tinggi

$ 2.9645
$ 3.0493
$ 3.841939926147461
$ 0.002802350092679262
-0.85%

-0.54%

+0.35%

+0.35%

XRP (XRP) harga masa nyata ialah $ 3.012. Sepanjang 24 jam yang lalu, XRP didagangkan antara $ 2.9645 rendah dan $ 3.0493 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XRP sepanjang masa ialah $ 3.841939926147461, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002802350092679262.

Dari segi prestasi jangka pendek, XRP telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XRP (XRP) Maklumat Pasaran

No.3

$ 179.89B
$ 180.83M
$ 301.20B
59.73B
100,000,000,000
99,985,804,018
59.72%

4.46%

2011-04-18 00:00:00

$ 0.005874
XRP

Had Pasaran semasa XRP ialah $ 179.89B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 180.83M. Bekalan edaran XRP ialah 59.73B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99985804018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 301.20B.

XRP (XRP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XRP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.016649-0.54%
30 Hari$ -0.1048-3.37%
60 Hari$ -0.361-10.71%
90 Hari$ +0.8613+40.04%
Perubahan Harga XRP Hari Ini

Hari ini, XRP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.016649 (-0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXRP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1048 (-3.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XRP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XRP mengalami perubahan sebanyak $ -0.361 (-10.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XRP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.8613 (+40.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XRP (XRP)?

Semak XRPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XRP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XRP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XRP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XRP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XRP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XRP (XRP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XRP (XRP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP.

Semak XRP ramalan harga sekarang!

Tokenomik XRP (XRP)

Memahami tokenomik XRP (XRP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XRP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XRP (XRP)

Mencari cara membeli XRP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XRP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XRP kepada Mata Wang Tempatan

1 XRP(XRP) ke VND
79,260.78
1 XRP(XRP) ke AUD
A$4.48788
1 XRP(XRP) ke GBP
2.19876
1 XRP(XRP) ke EUR
2.53008
1 XRP(XRP) ke USD
$3.012
1 XRP(XRP) ke MYR
RM12.6504
1 XRP(XRP) ke TRY
124.30524
1 XRP(XRP) ke JPY
¥439.752
1 XRP(XRP) ke ARS
ARS$4,403.48376
1 XRP(XRP) ke RUB
250.26708
1 XRP(XRP) ke INR
265.17648
1 XRP(XRP) ke IDR
Rp49,377.04128
1 XRP(XRP) ke KRW
4,160.20452
1 XRP(XRP) ke PHP
171.47316
1 XRP(XRP) ke EGP
￡E.144.81696
1 XRP(XRP) ke BRL
R$15.99372
1 XRP(XRP) ke CAD
C$4.12644
1 XRP(XRP) ke BDT
366.8616
1 XRP(XRP) ke NGN
4,502.21712
1 XRP(XRP) ke COP
$11,765.625
1 XRP(XRP) ke ZAR
R.52.31844
1 XRP(XRP) ke UAH
124.00404
1 XRP(XRP) ke VES
Bs481.92
1 XRP(XRP) ke CLP
$2,861.4
1 XRP(XRP) ke PKR
Rs854.92608
1 XRP(XRP) ke KZT
1,629.85344
1 XRP(XRP) ke THB
฿95.39004
1 XRP(XRP) ke TWD
NT$90.69132
1 XRP(XRP) ke AED
د.إ11.05404
1 XRP(XRP) ke CHF
Fr2.34936
1 XRP(XRP) ke HKD
HK$23.43336
1 XRP(XRP) ke AMD
֏1,151.7888
1 XRP(XRP) ke MAD
.د.م27.01764
1 XRP(XRP) ke MXN
$55.33044
1 XRP(XRP) ke SAR
ريال11.295
1 XRP(XRP) ke PLN
10.81308
1 XRP(XRP) ke RON
лв12.89136
1 XRP(XRP) ke SEK
kr27.83088
1 XRP(XRP) ke BGN
лв4.9698
1 XRP(XRP) ke HUF
Ft992.39376
1 XRP(XRP) ke CZK
61.8966
1 XRP(XRP) ke KWD
د.ك0.91866
1 XRP(XRP) ke ILS
10.02996
1 XRP(XRP) ke AOA
Kz2,745.64884
1 XRP(XRP) ke BHD
.د.ب1.135524
1 XRP(XRP) ke BMD
$3.012
1 XRP(XRP) ke DKK
kr19.00572
1 XRP(XRP) ke HNL
L79.00476
1 XRP(XRP) ke MUR
136.293
1 XRP(XRP) ke NAD
$52.31844
1 XRP(XRP) ke NOK
kr29.48748
1 XRP(XRP) ke NZD
$5.03004
1 XRP(XRP) ke PAB
B/.3.012
1 XRP(XRP) ke PGK
K12.59016
1 XRP(XRP) ke QAR
ر.ق10.96368
1 XRP(XRP) ke RSD
дин.298.3386

XRP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XRP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XRP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XRP

Berapakah nilai XRP (XRP) hari ini?
Harga langsung XRP dalam USD ialah 3.012 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XRP ke USD?
Harga semasa XRP ke USD ialah $ 3.012. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XRP?
Had pasaran untuk XRP ialah $ 179.89B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XRP?
Bekalan edaran XRP ialah 59.73B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XRP?
XRP mencapai harga ATH sebanyak 3.841939926147461 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XRP?
XRP melihat harga ATL sebanyak 0.002802350092679262 USD.
Berapakah jumlah dagangan XRP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRPialah $ 180.83M USD.
Adakah XRP akan naik lebih tinggi tahun ini?
XRP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:12:18 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

