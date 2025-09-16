Apakah itu XRP2.0 (XRP2)

XRP2.0 is a meme coin on Ethereum

XRP2.0 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XRP2.0 (XRP2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XRP2.0 (XRP2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP2.0.

Tokenomik XRP2.0 (XRP2)

Memahami tokenomik XRP2.0 (XRP2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XRP2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XRP2.0 (XRP2)

XRP2 kepada Mata Wang Tempatan

XRP2.0 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XRP2.0, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XRP2.0 Berapakah nilai XRP2.0 (XRP2) hari ini? Harga langsung XRP2 dalam USD ialah 0.0000000000001625 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XRP2 ke USD? $ 0.0000000000001625 . Lihat Harga semasa XRP2 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XRP2.0? Had pasaran untuk XRP2 ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XRP2? Bekalan edaran XRP2 ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XRP2? XRP2 mencapai harga ATH sebanyak 0.000001798958811813 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XRP2? XRP2 melihat harga ATL sebanyak 0.000000000000006767 USD . Berapakah jumlah dagangan XRP2? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRP2ialah $ 27.85 USD . Adakah XRP2 akan naik lebih tinggi tahun ini? XRP2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRP2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XRP2.0 (XRP2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

