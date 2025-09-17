Lagi Mengenai XRPAYNET

Maklumat Harga XRPAYNET

Laman Web Rasmi XRPAYNET

Tokenomik XRPAYNET

Ramalan Harga XRPAYNET

Sejarah XRPAYNET

XRPAYNET Panduan Membeli

Penukar Mata Wang XRPAYNET-ke-Fiat

XRPAYNET Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XRPaynet Logo

XRPaynetHargae(XRPAYNET)

1 XRPAYNET ke USD Harga Langsung:

$0.00003672
$0.00003672$0.00003672
+4.91%1D
USD
XRPaynet (XRPAYNET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:08 (UTC+8)

XRPaynet (XRPAYNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000035
$ 0.000035$ 0.000035
24J Rendah
$ 0.00003821
$ 0.00003821$ 0.00003821
24J Tinggi

$ 0.000035
$ 0.000035$ 0.000035

$ 0.00003821
$ 0.00003821$ 0.00003821

$ 0.014988003206414113
$ 0.014988003206414113$ 0.014988003206414113

$ 0.00002159930267302
$ 0.00002159930267302$ 0.00002159930267302

+4.91%

+4.91%

+36.86%

+36.86%

XRPaynet (XRPAYNET) harga masa nyata ialah $ 0.00003672. Sepanjang 24 jam yang lalu, XRPAYNET didagangkan antara $ 0.000035 rendah dan $ 0.00003821 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XRPAYNET sepanjang masa ialah $ 0.014988003206414113, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002159930267302.

Dari segi prestasi jangka pendek, XRPAYNET telah berubah sebanyak +4.91% sejak sejam yang lalu, +4.91% dalam 24 jam dan +36.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XRPaynet (XRPAYNET) Maklumat Pasaran

No.2822

$ 206.13K
$ 206.13K$ 206.13K

$ 734.20
$ 734.20$ 734.20

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

5.61B
5.61B 5.61B

29,992,295,954.49
29,992,295,954.49 29,992,295,954.49

29,992,295,954.49
29,992,295,954.49 29,992,295,954.49

18.71%

XRP

Had Pasaran semasa XRPaynet ialah $ 206.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 734.20. Bekalan edaran XRPAYNET ialah 5.61B, dengan jumlah bekalan sebanyak 29992295954.49. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.

XRPaynet (XRPAYNET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XRPaynet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000017186+4.91%
30 Hari$ -0.00000537-12.76%
60 Hari$ -0.00002192-37.39%
90 Hari$ -0.00000428-10.44%
Perubahan Harga XRPaynet Hari Ini

Hari ini, XRPAYNET mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000017186 (+4.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXRPaynet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000537 (-12.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XRPaynet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XRPAYNET mengalami perubahan sebanyak $ -0.00002192 (-37.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XRPaynet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000428 (-10.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XRPaynet (XRPAYNET)?

Semak XRPaynethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XRPaynet (XRPAYNET)

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

XRPaynet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XRPaynet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XRPAYNET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XRPaynet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XRPaynet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XRPaynet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XRPaynet (XRPAYNET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XRPaynet (XRPAYNET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRPaynet.

Semak XRPaynet ramalan harga sekarang!

Tokenomik XRPaynet (XRPAYNET)

Memahami tokenomik XRPaynet (XRPAYNET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XRPAYNET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XRPaynet (XRPAYNET)

Mencari cara membeli XRPaynet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XRPaynet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XRPAYNET kepada Mata Wang Tempatan

1 XRPaynet(XRPAYNET) ke VND
0.9662868
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke AUD
A$0.0000547128
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke GBP
0.0000268056
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke EUR
0.0000308448
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke USD
$0.00003672
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke MYR
RM0.000154224
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke TRY
0.0015154344
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke JPY
¥0.00536112
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke ARS
ARS$0.0537624864
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke RUB
0.003055104
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke INR
0.00323136
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke IDR
Rp0.6019671168
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke KRW
0.0506482632
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke PHP
0.0020871648
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke EGP
￡E.0.0017651304
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke BRL
R$0.0001942488
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke CAD
C$0.0000503064
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke BDT
0.004472496
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke NGN
0.0548875872
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke COP
$0.142879356
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke ZAR
R.0.0006363576
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke UAH
0.0015117624
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke VES
Bs0.0058752
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke CLP
$0.034884
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke PKR
Rs0.0104226048
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke KZT
0.0198699264
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke THB
฿0.0011632896
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke TWD
NT$0.001105272
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke AED
د.إ0.0001347624
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke CHF
Fr0.0000286416
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke HKD
HK$0.0002856816
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke AMD
֏0.014041728
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke MAD
.د.م0.0003293784
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke MXN
$0.000671976
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke SAR
ريال0.0001377
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke PLN
0.0001314576
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke RON
лв0.0001564272
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke SEK
kr0.0003385584
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke BGN
лв0.000060588
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke HUF
Ft0.0120511368
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke CZK
0.0007520256
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke KWD
د.ك0.00001116288
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke ILS
0.0001222776
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke AOA
Kz0.0334728504
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke BHD
.د.ب0.00001384344
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke BMD
$0.00003672
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke DKK
kr0.0002306016
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke HNL
L0.0009631656
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke MUR
0.00166158
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke NAD
$0.0006378264
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke NOK
kr0.00035802
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke NZD
$0.0000613224
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke PAB
B/.0.00003672
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke PGK
K0.0001534896
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke QAR
ر.ق0.0001336608
1 XRPaynet(XRPAYNET) ke RSD
дин.0.0036238968

XRPaynet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XRPaynet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web XRPaynet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XRPaynet

Berapakah nilai XRPaynet (XRPAYNET) hari ini?
Harga langsung XRPAYNET dalam USD ialah 0.00003672 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XRPAYNET ke USD?
Harga semasa XRPAYNET ke USD ialah $ 0.00003672. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XRPaynet?
Had pasaran untuk XRPAYNET ialah $ 206.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XRPAYNET?
Bekalan edaran XRPAYNET ialah 5.61B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XRPAYNET?
XRPAYNET mencapai harga ATH sebanyak 0.014988003206414113 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XRPAYNET?
XRPAYNET melihat harga ATL sebanyak 0.00002159930267302 USD.
Berapakah jumlah dagangan XRPAYNET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRPAYNETialah $ 734.20 USD.
Adakah XRPAYNET akan naik lebih tinggi tahun ini?
XRPAYNET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRPAYNETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:08 (UTC+8)

XRPaynet (XRPAYNET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XRPAYNET-ke-USD

Jumlah

XRPAYNET
XRPAYNET
USD
USD

1 XRPAYNET = 0.00003672 USD

Berdagang XRPAYNET

XRPAYNETUSDT
$0.00003672
$0.00003672$0.00003672
+4.91%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan