Apakah itu XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XRP Healthcare (XRPH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XRP Healthcare (XRPH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP Healthcare.

Tokenomik XRP Healthcare (XRPH)

Memahami tokenomik XRP Healthcare (XRPH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XRPH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XRP Healthcare (XRPH)

XRP Healthcare Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XRP Healthcare, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XRP Healthcare Berapakah nilai XRP Healthcare (XRPH) hari ini? Harga langsung XRPH dalam USD ialah 0.04463 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XRPH ke USD? $ 0.04463 . Lihat Harga semasa XRPH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XRP Healthcare? Had pasaran untuk XRPH ialah $ 3.16M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XRPH? Bekalan edaran XRPH ialah 70.71M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XRPH? XRPH mencapai harga ATH sebanyak 0.4176531973279314 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XRPH? XRPH melihat harga ATL sebanyak 0.011403885631873823 USD . Berapakah jumlah dagangan XRPH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRPHialah $ 132.63K USD . Adakah XRPH akan naik lebih tinggi tahun ini? XRPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XRP Healthcare (XRPH) Kemas Kini Industri Penting

