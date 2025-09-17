Lagi Mengenai XRPH

XRP HealthcareHargae(XRPH)

1 XRPH ke USD Harga Langsung:

$0.04459
-0.60%1D
USD
XRP Healthcare (XRPH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:10:36 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04305
24J Rendah
$ 0.04672
24J Tinggi

$ 0.04305
$ 0.04672
$ 0.4176531973279314
$ 0.011403885631873823
-0.32%

-0.60%

-1.79%

-1.79%

XRP Healthcare (XRPH) harga masa nyata ialah $ 0.04463. Sepanjang 24 jam yang lalu, XRPH didagangkan antara $ 0.04305 rendah dan $ 0.04672 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XRPH sepanjang masa ialah $ 0.4176531973279314, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011403885631873823.

Dari segi prestasi jangka pendek, XRPH telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan -1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XRP Healthcare (XRPH) Maklumat Pasaran

No.1687

$ 3.16M
$ 132.63K
$ 4.46M
70.71M
99,943,507.35
XRP

Had Pasaran semasa XRP Healthcare ialah $ 3.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 132.63K. Bekalan edaran XRPH ialah 70.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99943507.35. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.46M.

XRP Healthcare (XRPH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XRP Healthcare hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002692-0.60%
30 Hari$ -0.01462-24.68%
60 Hari$ -0.01983-30.77%
90 Hari$ -0.01944-30.35%
Perubahan Harga XRP Healthcare Hari Ini

Hari ini, XRPH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002692 (-0.60%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXRP Healthcare

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01462 (-24.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XRP Healthcare

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XRPH mengalami perubahan sebanyak $ -0.01983 (-30.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XRP Healthcare

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01944 (-30.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XRP Healthcare (XRPH)?

Semak XRP Healthcarehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XRP Healthcare pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XRPH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XRP Healthcare di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XRP Healthcare anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XRP Healthcare Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XRP Healthcare (XRPH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XRP Healthcare (XRPH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRP Healthcare.

Semak XRP Healthcare ramalan harga sekarang!

Tokenomik XRP Healthcare (XRPH)

Memahami tokenomik XRP Healthcare (XRPH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XRPH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XRP Healthcare (XRPH)

Mencari cara membeli XRP Healthcare? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XRP Healthcare di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XRPH kepada Mata Wang Tempatan

1 XRP Healthcare(XRPH) ke VND
1,174.43845
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AUD
A$0.0664987
1 XRP Healthcare(XRPH) ke GBP
0.0325799
1 XRP Healthcare(XRPH) ke EUR
0.0374892
1 XRP Healthcare(XRPH) ke USD
$0.04463
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MYR
RM0.187446
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TRY
1.8418801
1 XRP Healthcare(XRPH) ke JPY
¥6.51598
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ARS
ARS$65.5355846
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RUB
3.713216
1 XRP Healthcare(XRPH) ke INR
3.9265474
1 XRP Healthcare(XRPH) ke IDR
Rp731.6392272
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KRW
61.5586053
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PHP
2.5363229
1 XRP Healthcare(XRPH) ke EGP
￡E.2.1458104
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BRL
R$0.2360927
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CAD
C$0.0611431
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BDT
5.435934
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NGN
66.7111388
1 XRP Healthcare(XRPH) ke COP
$173.6575615
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ZAR
R.0.7729916
1 XRP Healthcare(XRPH) ke UAH
1.8374171
1 XRP Healthcare(XRPH) ke VES
Bs7.1408
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CLP
$42.35387
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PKR
Rs12.6677792
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KZT
24.1501856
1 XRP Healthcare(XRPH) ke THB
฿1.4129858
1 XRP Healthcare(XRPH) ke TWD
NT$1.343363
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AED
د.إ0.1637921
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CHF
Fr0.0348114
1 XRP Healthcare(XRPH) ke HKD
HK$0.3472214
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AMD
֏17.066512
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MAD
.د.م0.4003311
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MXN
$0.8158364
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SAR
ريال0.1673625
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PLN
0.1597754
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RON
лв0.1901238
1 XRP Healthcare(XRPH) ke SEK
kr0.4114886
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BGN
лв0.0736395
1 XRP Healthcare(XRPH) ke HUF
Ft14.6471197
1 XRP Healthcare(XRPH) ke CZK
0.9140224
1 XRP Healthcare(XRPH) ke KWD
د.ك0.01356752
1 XRP Healthcare(XRPH) ke ILS
0.1486179
1 XRP Healthcare(XRPH) ke AOA
Kz40.6833691
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BHD
.د.ب0.01682551
1 XRP Healthcare(XRPH) ke BMD
$0.04463
1 XRP Healthcare(XRPH) ke DKK
kr0.2807227
1 XRP Healthcare(XRPH) ke HNL
L1.1706449
1 XRP Healthcare(XRPH) ke MUR
2.0195075
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NAD
$0.7752231
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NOK
kr0.4351425
1 XRP Healthcare(XRPH) ke NZD
$0.0740858
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PAB
B/.0.04463
1 XRP Healthcare(XRPH) ke PGK
K0.1865534
1 XRP Healthcare(XRPH) ke QAR
ر.ق0.1624532
1 XRP Healthcare(XRPH) ke RSD
дин.4.4067662

XRP Healthcare Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XRP Healthcare, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web XRP Healthcare Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XRP Healthcare

Berapakah nilai XRP Healthcare (XRPH) hari ini?
Harga langsung XRPH dalam USD ialah 0.04463 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XRPH ke USD?
Harga semasa XRPH ke USD ialah $ 0.04463. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XRP Healthcare?
Had pasaran untuk XRPH ialah $ 3.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XRPH?
Bekalan edaran XRPH ialah 70.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XRPH?
XRPH mencapai harga ATH sebanyak 0.4176531973279314 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XRPH?
XRPH melihat harga ATL sebanyak 0.011403885631873823 USD.
Berapakah jumlah dagangan XRPH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRPHialah $ 132.63K USD.
Adakah XRPH akan naik lebih tinggi tahun ini?
XRPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:10:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

