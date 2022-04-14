Tokenomik XRP Healthcare (XRPH)

Lihat cerapan utama tentang XRP Healthcare (XRPH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
XRP Healthcare (XRPH) Maklumat

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

https://xrphealthcare.ai
https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XRP Healthcare (XRPH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.21M
Jumlah Bekalan:
$ 99.94M
Bekalan Edaran:
$ 70.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.54M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.34333
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.011403885631873823
Harga Semasa:
$ 0.04544
Tokenomik XRP Healthcare (XRPH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XRP Healthcare (XRPH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XRPH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XRPH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XRPH, terokai XRPH harga langsung token!

