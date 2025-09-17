Lagi Mengenai XSPECTAR

xSPECTAR Logo

xSPECTARHargae(XSPECTAR)

1 XSPECTAR ke USD Harga Langsung:

$0.02417
$0.02417$0.02417
0.00%1D
USD
xSPECTAR (XSPECTAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:16 (UTC+8)

xSPECTAR (XSPECTAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02346
$ 0.02346$ 0.02346
24J Rendah
$ 0.02417
$ 0.02417$ 0.02417
24J Tinggi

$ 0.02346
$ 0.02346$ 0.02346

$ 0.02417
$ 0.02417$ 0.02417

$ 0.25624388611830134
$ 0.25624388611830134$ 0.25624388611830134

$ 0.002719112994460629
$ 0.002719112994460629$ 0.002719112994460629

0.00%

0.00%

+42.17%

+42.17%

xSPECTAR (XSPECTAR) harga masa nyata ialah $ 0.02417. Sepanjang 24 jam yang lalu, XSPECTAR didagangkan antara $ 0.02346 rendah dan $ 0.02417 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XSPECTAR sepanjang masa ialah $ 0.25624388611830134, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002719112994460629.

Dari segi prestasi jangka pendek, XSPECTAR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +42.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xSPECTAR (XSPECTAR) Maklumat Pasaran

No.5815

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.56
$ 35.56$ 35.56

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

0.00
0.00 0.00

88,888,888
88,888,888 88,888,888

88,888,888
88,888,888 88,888,888

0.00%

XRP

Had Pasaran semasa xSPECTAR ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 35.56. Bekalan edaran XSPECTAR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.

xSPECTAR (XSPECTAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk xSPECTAR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00336+16.14%
60 Hari$ +0.00578+31.43%
90 Hari$ +0.00719+42.34%
Perubahan Harga xSPECTAR Hari Ini

Hari ini, XSPECTAR mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarixSPECTAR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00336 (+16.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari xSPECTAR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XSPECTAR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00578 (+31.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari xSPECTAR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00719 (+42.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga xSPECTAR (XSPECTAR)?

Semak xSPECTARhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu xSPECTAR (XSPECTAR)

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

xSPECTAR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus xSPECTAR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XSPECTAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang xSPECTAR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian xSPECTAR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

xSPECTAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai xSPECTAR (XSPECTAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset xSPECTAR (XSPECTAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk xSPECTAR.

Semak xSPECTAR ramalan harga sekarang!

Tokenomik xSPECTAR (XSPECTAR)

Memahami tokenomik xSPECTAR (XSPECTAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XSPECTAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli xSPECTAR (XSPECTAR)

Mencari cara membeli xSPECTAR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah xSPECTAR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XSPECTAR kepada Mata Wang Tempatan

xSPECTAR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang xSPECTAR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web xSPECTAR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai xSPECTAR

Berapakah nilai xSPECTAR (XSPECTAR) hari ini?
Harga langsung XSPECTAR dalam USD ialah 0.02417 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XSPECTAR ke USD?
Harga semasa XSPECTAR ke USD ialah $ 0.02417. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran xSPECTAR?
Had pasaran untuk XSPECTAR ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XSPECTAR?
Bekalan edaran XSPECTAR ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XSPECTAR?
XSPECTAR mencapai harga ATH sebanyak 0.25624388611830134 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XSPECTAR?
XSPECTAR melihat harga ATL sebanyak 0.002719112994460629 USD.
Berapakah jumlah dagangan XSPECTAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XSPECTARialah $ 35.56 USD.
Adakah XSPECTAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
XSPECTAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XSPECTARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

