Xterio (XTER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:23:23 (UTC+8)

Xterio (XTER) Maklumat Harga (USD)

Xterio (XTER) harga masa nyata ialah $ 0.0981. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTER didagangkan antara $ 0.0946 rendah dan $ 0.1002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTER sepanjang masa ialah $ 0.5443925194708389, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07715749807131203.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTER telah berubah sebanyak +1.02% sejak sejam yang lalu, +1.45% dalam 24 jam dan +6.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Xterio (XTER) Maklumat Pasaran

No.1060

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

$ 203.89K
$ 203.89K$ 203.89K

$ 98.10M
$ 98.10M$ 98.10M

141.63M
141.63M 141.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.16%

NONE

Had Pasaran semasa Xterio ialah $ 13.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 203.89K. Bekalan edaran XTER ialah 141.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.10M.

Xterio (XTER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Xterio hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001399+1.45%
30 Hari$ +0.0061+6.63%
60 Hari$ -0.0175-15.14%
90 Hari$ -0.052-34.65%
Perubahan Harga Xterio Hari Ini

Hari ini, XTER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001399 (+1.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXterio

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0061 (+6.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Xterio

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XTER mengalami perubahan sebanyak $ -0.0175 (-15.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Xterio

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.052 (-34.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Xterio (XTER)?

Semak Xteriohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Xterio pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XTER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Xterio di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Xterio anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Xterio Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Xterio (XTER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Xterio (XTER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xterio.

Semak Xterio ramalan harga sekarang!

Tokenomik Xterio (XTER)

Memahami tokenomik Xterio (XTER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XTER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Xterio (XTER)

Mencari cara membeli Xterio? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Xterio di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XTER kepada Mata Wang Tempatan

Xterio Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Xterio, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Xterio Rasmi
Peneroka Blok

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:23:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

