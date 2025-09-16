Apakah itu Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Xterio (XTER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Xterio (XTER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xterio.

Tokenomik Xterio (XTER)

Memahami tokenomik Xterio (XTER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XTER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Xterio, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xterio Berapakah nilai Xterio (XTER) hari ini? Harga langsung XTER dalam USD ialah 0.0981 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XTER ke USD? $ 0.0981 . Lihat Harga semasa XTER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Xterio? Had pasaran untuk XTER ialah $ 13.89M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XTER? Bekalan edaran XTER ialah 141.63M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XTER? XTER mencapai harga ATH sebanyak 0.5443925194708389 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XTER? XTER melihat harga ATL sebanyak 0.07715749807131203 USD . Berapakah jumlah dagangan XTER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XTERialah $ 203.89K USD . Adakah XTER akan naik lebih tinggi tahun ini? XTER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XTERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

