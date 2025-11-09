XTM Harga Hari Ini

Harga langsung XTM (XTM) hari ini ialah $ 0.004699, dengan 32.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XTM kepada USD penukaran adalah $ 0.004699 setiap XTM.

XTM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XTM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XTM didagangkan antara $ 0.003553 (rendah) dan $ 0.0049 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XTM dipindahkan +5.54% dalam sejam terakhir dan +2.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 28.32K.

XTM (XTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.68M$ 98.68M $ 98.68M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Rantaian Blok Awam MINOTARI

Had Pasaran semasa XTM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 28.32K. Bekalan edaran XTM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.68M.