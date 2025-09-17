Apakah itu Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tezos (XTZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tezos (XTZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tezos.

Semak Tezos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tezos (XTZ)

Memahami tokenomik Tezos (XTZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XTZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Tezos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tezos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tezos Berapakah nilai Tezos (XTZ) hari ini? Harga langsung XTZ dalam USD ialah 0.7736 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XTZ ke USD? $ 0.7736 . Lihat Harga semasa XTZ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Tezos? Had pasaran untuk XTZ ialah $ 818.92M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XTZ? Bekalan edaran XTZ ialah 1.06B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XTZ? XTZ mencapai harga ATH sebanyak 9.175448161770554 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XTZ? XTZ melihat harga ATL sebanyak 0.314631309952 USD . Berapakah jumlah dagangan XTZ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XTZialah $ 1.21M USD . Adakah XTZ akan naik lebih tinggi tahun ini? XTZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XTZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

