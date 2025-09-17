Lagi Mengenai XTZ

Tezos Logo

TezosHargae(XTZ)

1 XTZ ke USD Harga Langsung:

$0.7736
+0.22%1D
USD
Tezos (XTZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:10:50 (UTC+8)

Tezos (XTZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7506
24J Rendah
$ 0.7959
24J Tinggi

$ 0.7506
$ 0.7959
$ 9.175448161770554
$ 0.314631309952
0.00%

+0.22%

+7.71%

+7.71%

Tezos (XTZ) harga masa nyata ialah $ 0.7736. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTZ didagangkan antara $ 0.7506 rendah dan $ 0.7959 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTZ sepanjang masa ialah $ 9.175448161770554, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.314631309952.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTZ telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +7.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tezos (XTZ) Maklumat Pasaran

No.98

$ 818.92M
$ 1.21M
$ 834.44M
1.06B
--
1,078,641,723.761208
0.02%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
XTZ

Had Pasaran semasa Tezos ialah $ 818.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.21M. Bekalan edaran XTZ ialah 1.06B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1078641723.761208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 834.44M.

Tezos (XTZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tezos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001698+0.22%
30 Hari$ -0.088-10.22%
60 Hari$ +0.0763+10.94%
90 Hari$ +0.2455+46.48%
Perubahan Harga Tezos Hari Ini

Hari ini, XTZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001698 (+0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTezos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.088 (-10.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tezos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XTZ mengalami perubahan sebanyak $ +0.0763 (+10.94%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tezos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2455 (+46.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tezos (XTZ)?

Semak Tezoshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tezos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XTZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tezos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tezos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tezos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tezos (XTZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tezos (XTZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tezos.

Semak Tezos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tezos (XTZ)

Memahami tokenomik Tezos (XTZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XTZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tezos (XTZ)

Mencari cara membeli Tezos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tezos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XTZ kepada Mata Wang Tempatan

1 Tezos(XTZ) ke VND
20,357.284
1 Tezos(XTZ) ke AUD
A$1.152664
1 Tezos(XTZ) ke GBP
0.564728
1 Tezos(XTZ) ke EUR
0.649824
1 Tezos(XTZ) ke USD
$0.7736
1 Tezos(XTZ) ke MYR
RM3.24912
1 Tezos(XTZ) ke TRY
31.926472
1 Tezos(XTZ) ke JPY
¥112.9456
1 Tezos(XTZ) ke ARS
ARS$1,135.969712
1 Tezos(XTZ) ke RUB
64.36352
1 Tezos(XTZ) ke INR
68.061328
1 Tezos(XTZ) ke IDR
Rp12,681.965184
1 Tezos(XTZ) ke KRW
1,067.034216
1 Tezos(XTZ) ke PHP
43.963688
1 Tezos(XTZ) ke EGP
￡E.37.194688
1 Tezos(XTZ) ke BRL
R$4.092344
1 Tezos(XTZ) ke CAD
C$1.059832
1 Tezos(XTZ) ke BDT
94.22448
1 Tezos(XTZ) ke NGN
1,156.346336
1 Tezos(XTZ) ke COP
$3,010.11628
1 Tezos(XTZ) ke ZAR
R.13.398752
1 Tezos(XTZ) ke UAH
31.849112
1 Tezos(XTZ) ke VES
Bs123.776
1 Tezos(XTZ) ke CLP
$734.1464
1 Tezos(XTZ) ke PKR
Rs219.578624
1 Tezos(XTZ) ke KZT
418.610432
1 Tezos(XTZ) ke THB
฿24.492176
1 Tezos(XTZ) ke TWD
NT$23.28536
1 Tezos(XTZ) ke AED
د.إ2.839112
1 Tezos(XTZ) ke CHF
Fr0.603408
1 Tezos(XTZ) ke HKD
HK$6.018608
1 Tezos(XTZ) ke AMD
֏295.82464
1 Tezos(XTZ) ke MAD
.د.م6.939192
1 Tezos(XTZ) ke MXN
$14.141408
1 Tezos(XTZ) ke SAR
ريال2.901
1 Tezos(XTZ) ke PLN
2.769488
1 Tezos(XTZ) ke RON
лв3.295536
1 Tezos(XTZ) ke SEK
kr7.132592
1 Tezos(XTZ) ke BGN
лв1.27644
1 Tezos(XTZ) ke HUF
Ft253.887784
1 Tezos(XTZ) ke CZK
15.843328
1 Tezos(XTZ) ke KWD
د.ك0.2351744
1 Tezos(XTZ) ke ILS
2.576088
1 Tezos(XTZ) ke AOA
Kz705.190552
1 Tezos(XTZ) ke BHD
.د.ب0.2916472
1 Tezos(XTZ) ke BMD
$0.7736
1 Tezos(XTZ) ke DKK
kr4.865944
1 Tezos(XTZ) ke HNL
L20.291528
1 Tezos(XTZ) ke MUR
35.0054
1 Tezos(XTZ) ke NAD
$13.437432
1 Tezos(XTZ) ke NOK
kr7.5426
1 Tezos(XTZ) ke NZD
$1.284176
1 Tezos(XTZ) ke PAB
B/.0.7736
1 Tezos(XTZ) ke PGK
K3.233648
1 Tezos(XTZ) ke QAR
ر.ق2.815904
1 Tezos(XTZ) ke RSD
дин.76.385264

Tezos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tezos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tezos Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tezos

Berapakah nilai Tezos (XTZ) hari ini?
Harga langsung XTZ dalam USD ialah 0.7736 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XTZ ke USD?
Harga semasa XTZ ke USD ialah $ 0.7736. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tezos?
Had pasaran untuk XTZ ialah $ 818.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XTZ?
Bekalan edaran XTZ ialah 1.06B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XTZ?
XTZ mencapai harga ATH sebanyak 9.175448161770554 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XTZ?
XTZ melihat harga ATL sebanyak 0.314631309952 USD.
Berapakah jumlah dagangan XTZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XTZialah $ 1.21M USD.
Adakah XTZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
XTZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XTZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:10:50 (UTC+8)

Tezos (XTZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

