Harga Uranium.io langsung hari ini ialah 4.801 USD.XU3O8 modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata XU3O8 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Uranium.io Logo

Uranium.ioHargae(XU3O8)

1 XU3O8 ke USD Harga Langsung:

$4.801
Uranium.io (XU3O8) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:36:37 (UTC+8)

Uranium.io Harga Hari Ini

Harga langsung Uranium.io (XU3O8) hari ini ialah $ 4.801, dengan 0.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XU3O8 kepada USD penukaran adalah $ 4.801 setiap XU3O8.

Uranium.io kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XU3O8. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XU3O8 didagangkan antara $ 4.799 (rendah) dan $ 4.907 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XU3O8 dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -6.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.29K.

Uranium.io (XU3O8) Maklumat Pasaran

$ 61.29K
$ 61.29K

$ 768.16M
$ 768.16M

160,000,038
160,000,038

ETHERLINK

Had Pasaran semasa Uranium.io ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.29K. Bekalan edaran XU3O8 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 160000038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 768.16M.

Uranium.io Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.799
$ 4.799
24J Rendah
$ 4.907
$ 4.907
24J Tinggi

$ 4.799
$ 4.799

$ 4.907
$ 4.907

-0.38%

-0.84%

-6.94%

-6.94%

Uranium.io (XU3O8) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Uranium.io hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.04067-0.84%
30 Hari$ -0.025-0.52%
60 Hari$ +0.003+0.06%
90 Hari$ +0.304+6.76%
Perubahan Harga Uranium.io Hari Ini

Hari ini, XU3O8 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.04067 (-0.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUranium.io

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.025 (-0.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Uranium.io

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XU3O8 mengalami perubahan sebanyak $ +0.003 (+0.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Uranium.io

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.304 (+6.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Uranium.io (XU3O8)?

Semak Uranium.iohalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Uranium.io

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Uranium.io pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Uranium.io?

Uranium.io (XU3O8) prices are influenced by several key factors:

1. Nuclear energy demand - Growing adoption of nuclear power increases uranium demand
2. Supply constraints - Mining production levels and geopolitical issues affecting major uranium producers
3. Global energy policies - Government decisions on nuclear energy expansion or reduction
4. Market speculation - Trader sentiment and investment flows
5. Storage costs - Physical uranium storage expenses
6. Regulatory changes - Nuclear industry regulations and safety requirements

Mengapa orang ingin tahu harga Uranium.io hari ini?

People want to know Uranium.io (XU3O8) price today for several reasons: trading decisions, portfolio management, investment timing, market analysis, and profit/loss tracking. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess market trends, and make informed buy/sell decisions in the uranium token market.

Ramalan Harga untuk Uranium.io

Uranium.io (XU3O8) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XU3O8 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Uranium.io (XU3O8) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Uranium.io berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Uranium.io yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XU3O8 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Uranium.io Ramalan Harga.

Perihal Uranium.io

XU3O8 is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a unique approach to the world of cryptocurrency. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and anonymity. XU3O8 employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and security, ensuring the integrity of transactions and balances. Its issuance model is designed to maintain a steady supply, providing a stable foundation for the asset's ecosystem. The asset is typically used in contexts where privacy and security are paramount, such as in transactions involving sensitive data or high-value assets. XU3O8's role in the broader cryptocurrency ecosystem is to provide a reliable and secure means of transaction, while also offering enhanced privacy features.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Uranium.io dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Uranium.io? Membeli XU3O8 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Uranium.io. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Uranium.io (XU3O8) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Uranium.io akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Uranium.io (XU3O8)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Uranium.io

Memiliki Uranium.io membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Uranium.io (XU3O8) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Uranium.io, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Uranium.io Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Uranium.io

Berapakah nilai 1 Uranium.io pada tahun 2030?
Jika Uranium.io berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Uranium.io berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:36:37 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Uranium.io

XU3O8 USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek XU3O8 dengan leveraj. Terokai XU3O8 dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Uranium.io (XU3O8) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Uranium.io langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
XU3O8/USDT
$4.801
$4.801
-1.11%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04170

$0.1075

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

