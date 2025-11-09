Uranium.io Harga Hari Ini

Harga langsung Uranium.io (XU3O8) hari ini ialah $ 4.801, dengan 0.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XU3O8 kepada USD penukaran adalah $ 4.801 setiap XU3O8.

Uranium.io kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XU3O8. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XU3O8 didagangkan antara $ 4.799 (rendah) dan $ 4.907 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XU3O8 dipindahkan -0.38% dalam sejam terakhir dan -6.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.29K.

Uranium.io (XU3O8) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 61.29K$ 61.29K $ 61.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 768.16M$ 768.16M $ 768.16M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Rantaian Blok Awam ETHERLINK

Had Pasaran semasa Uranium.io ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.29K. Bekalan edaran XU3O8 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 160000038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 768.16M.