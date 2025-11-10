Tokenomik Uranium.io (XU3O8)

Lihat cerapan utama tentang Uranium.io (XU3O8), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:49:06 (UTC+8)
Uranium.io (XU3O8) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Uranium.io (XU3O8), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 160.00M
$ 160.00M
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 785.12M
$ 785.12M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.38
$ 5.38
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 4.907
$ 4.907

Uranium.io (XU3O8) Maklumat

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://uranium.io
Kertas putih:
https://uranium.io/en/whitepaper
Peneroka Blok:
https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Tokenomik Uranium.io (XU3O8): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Uranium.io (XU3O8) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XU3O8 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XU3O8 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XU3O8, terokai XU3O8 harga langsung token!

Cara Membeli XU3O8

Berminat untuk menambah Uranium.io (XU3O8) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli XU3O8, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Uranium.io (XU3O8) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga XU3O8 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

XU3O8 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XU3O8? Halaman ramalan harga XU3O8 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

