Verge (XVG)

1 XVG ke USD Harga Langsung:

$0.005787
$0.005787
+2.49%1D
USD
Verge (XVG) Carta Harga Langsung
Verge (XVG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005577
$ 0.005577$ 0.005577
24J Rendah
$ 0.005798
$ 0.005798$ 0.005798
24J Tinggi

$ 0.005577
$ 0.005577$ 0.005577

$ 0.005798
$ 0.005798$ 0.005798

$ 0.3005880117416382
$ 0.3005880117416382$ 0.3005880117416382

$ 0.00000216713010559
$ 0.00000216713010559$ 0.00000216713010559

+1.22%

+2.49%

+0.31%

+0.31%

Verge (XVG) harga masa nyata ialah $ 0.005786. Sepanjang 24 jam yang lalu, XVG didagangkan antara $ 0.005577 rendah dan $ 0.005798 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XVG sepanjang masa ialah $ 0.3005880117416382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000216713010559.

Dari segi prestasi jangka pendek, XVG telah berubah sebanyak +1.22% sejak sejam yang lalu, +2.49% dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Verge (XVG) Maklumat Pasaran

No.389

$ 95.60M
$ 95.60M$ 95.60M

$ 195.15K
$ 195.15K$ 195.15K

$ 95.60M
$ 95.60M$ 95.60M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

XVG

Had Pasaran semasa Verge ialah $ 95.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 195.15K. Bekalan edaran XVG ialah 16.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 16521951235.741348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.60M.

Verge (XVG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Verge hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001406+2.49%
30 Hari$ -0.001109-16.09%
60 Hari$ -0.001449-20.03%
90 Hari$ +0.000985+20.51%
Perubahan Harga Verge Hari Ini

Hari ini, XVG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001406 (+2.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVerge

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001109 (-16.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Verge

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XVG mengalami perubahan sebanyak $ -0.001449 (-20.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Verge

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000985 (+20.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Verge (XVG)?

Semak Vergehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Verge pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XVG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Verge di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Verge anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Verge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Verge (XVG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Verge (XVG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Verge.

Semak Verge ramalan harga sekarang!

Tokenomik Verge (XVG)

Memahami tokenomik Verge (XVG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XVG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Verge (XVG)

Mencari cara membeli Verge? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Verge di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XVG kepada Mata Wang Tempatan

1 Verge(XVG) ke VND
152.25859
1 Verge(XVG) ke AUD
A$0.008679
1 Verge(XVG) ke GBP
0.00422378
1 Verge(XVG) ke EUR
0.00486024
1 Verge(XVG) ke USD
$0.005786
1 Verge(XVG) ke MYR
RM0.0243012
1 Verge(XVG) ke TRY
0.23884608
1 Verge(XVG) ke JPY
¥0.844756
1 Verge(XVG) ke ARS
ARS$8.45901628
1 Verge(XVG) ke RUB
0.4813952
1 Verge(XVG) ke INR
0.50928372
1 Verge(XVG) ke IDR
Rp94.85244384
1 Verge(XVG) ke KRW
8.00273232
1 Verge(XVG) ke PHP
0.3286448
1 Verge(XVG) ke EGP
￡E.0.27819088
1 Verge(XVG) ke BRL
R$0.0306658
1 Verge(XVG) ke CAD
C$0.00792682
1 Verge(XVG) ke BDT
0.7047348
1 Verge(XVG) ke NGN
8.64868136
1 Verge(XVG) ke COP
$22.5136153
1 Verge(XVG) ke ZAR
R.0.10044496
1 Verge(XVG) ke UAH
0.23820962
1 Verge(XVG) ke VES
Bs0.92576
1 Verge(XVG) ke CLP
$5.4967
1 Verge(XVG) ke PKR
Rs1.64229824
1 Verge(XVG) ke KZT
3.13092032
1 Verge(XVG) ke THB
฿0.18353192
1 Verge(XVG) ke TWD
NT$0.17410074
1 Verge(XVG) ke AED
د.إ0.02123462
1 Verge(XVG) ke CHF
Fr0.00451308
1 Verge(XVG) ke HKD
HK$0.04501508
1 Verge(XVG) ke AMD
֏2.2125664
1 Verge(XVG) ke MAD
.د.م0.05190042
1 Verge(XVG) ke MXN
$0.10599952
1 Verge(XVG) ke SAR
ريال0.0216975
1 Verge(XVG) ke PLN
0.02077174
1 Verge(XVG) ke RON
лв0.02470622
1 Verge(XVG) ke SEK
kr0.05346264
1 Verge(XVG) ke BGN
лв0.0095469
1 Verge(XVG) ke HUF
Ft1.90579268
1 Verge(XVG) ke CZK
0.11884444
1 Verge(XVG) ke KWD
د.ك0.001758944
1 Verge(XVG) ke ILS
0.01926738
1 Verge(XVG) ke AOA
Kz5.27434402
1 Verge(XVG) ke BHD
.د.ب0.002181322
1 Verge(XVG) ke BMD
$0.005786
1 Verge(XVG) ke DKK
kr0.0364518
1 Verge(XVG) ke HNL
L0.15176678
1 Verge(XVG) ke MUR
0.2618165
1 Verge(XVG) ke NAD
$0.10050282
1 Verge(XVG) ke NOK
kr0.05658708
1 Verge(XVG) ke NZD
$0.00966262
1 Verge(XVG) ke PAB
B/.0.005786
1 Verge(XVG) ke PGK
K0.02418548
1 Verge(XVG) ke QAR
ر.ق0.02106104
1 Verge(XVG) ke RSD
дин.0.572814

Verge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Verge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Verge Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Verge

Berapakah nilai Verge (XVG) hari ini?
Harga langsung XVG dalam USD ialah 0.005786 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XVG ke USD?
Harga semasa XVG ke USD ialah $ 0.005786. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Verge?
Had pasaran untuk XVG ialah $ 95.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XVG?
Bekalan edaran XVG ialah 16.52B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XVG?
XVG mencapai harga ATH sebanyak 0.3005880117416382 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XVG?
XVG melihat harga ATL sebanyak 0.00000216713010559 USD.
Berapakah jumlah dagangan XVG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XVGialah $ 195.15K USD.
Adakah XVG akan naik lebih tinggi tahun ini?
XVG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XVGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XVG-ke-USD

Jumlah

XVG
XVG
USD
USD

1 XVG = 0.005786 USD

Berdagang XVG

XVGUSDT
$0.005787
$0.005787$0.005787
+2.55%

