Apakah itu Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Memahami tokenomik Verge (XVG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XVG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Verge Berapakah nilai Verge (XVG) hari ini? Harga langsung XVG dalam USD ialah 0.005786 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XVG ke USD? $ 0.005786 . Lihat Harga semasa XVG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Verge? Had pasaran untuk XVG ialah $ 95.60M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XVG? Bekalan edaran XVG ialah 16.52B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XVG? XVG mencapai harga ATH sebanyak 0.3005880117416382 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XVG? XVG melihat harga ATL sebanyak 0.00000216713010559 USD . Berapakah jumlah dagangan XVG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XVGialah $ 195.15K USD . Adakah XVG akan naik lebih tinggi tahun ini? XVG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XVGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

