Venus Logo

Venus Harga (XVS)

1 XVS ke USD Harga Langsung:

$6.4296
$6.4296
+1.29%1D
USD
Venus (XVS) Carta Harga Langsung
Venus (XVS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 6.2192
$ 6.2192
24J Rendah
$ 6.5021
$ 6.5021
24J Tinggi

$ 6.2192
$ 6.2192

$ 6.5021
$ 6.5021

$ 147.01730156
$ 147.01730156

$ 2.07012692
$ 2.07012692

+0.79%

+1.29%

+3.87%

+3.87%

Venus (XVS) harga masa nyata ialah $ 6.4296. Sepanjang 24 jam yang lalu, XVS didagangkan antara $ 6.2192 rendah dan $ 6.5021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XVS sepanjang masa ialah $ 147.01730156, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.07012692.

Dari segi prestasi jangka pendek, XVS telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, +1.29% dalam 24 jam dan +3.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Venus (XVS) Maklumat Pasaran

No.369

$ 105.04M
$ 105.04M

$ 311.41K
$ 311.41K

$ 192.89M
$ 192.89M

16.34M
16.34M

30,000,000
30,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Venus ialah $ 105.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 311.41K. Bekalan edaran XVS ialah 16.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 192.89M.

Venus (XVS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Venus hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.081886+1.29%
30 Hari$ +0.1309+2.07%
60 Hari$ -0.2824-4.21%
90 Hari$ +0.5902+10.10%
Perubahan Harga Venus Hari Ini

Hari ini, XVS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.081886 (+1.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVenus

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1309 (+2.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Venus

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XVS mengalami perubahan sebanyak $ -0.2824 (-4.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Venus

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.5902 (+10.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Venus (XVS)?

Semak Venushalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Venus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Venus pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XVS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Venus di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Venus anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Venus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Venus (XVS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Venus (XVS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Venus.

Semak Venus ramalan harga sekarang!

Tokenomik Venus (XVS)

Memahami tokenomik Venus (XVS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XVS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Venus (XVS)

Mencari cara membeli Venus? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Venus di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XVS kepada Mata Wang Tempatan

1 Venus(XVS) ke VND
169,194.924
1 Venus(XVS) ke AUD
A$9.580104
1 Venus(XVS) ke GBP
4.693608
1 Venus(XVS) ke EUR
5.400864
1 Venus(XVS) ke USD
$6.4296
1 Venus(XVS) ke MYR
RM27.00432
1 Venus(XVS) ke TRY
265.349592
1 Venus(XVS) ke JPY
¥938.7216
1 Venus(XVS) ke ARS
ARS$9,441.353232
1 Venus(XVS) ke RUB
534.94272
1 Venus(XVS) ke INR
565.676208
1 Venus(XVS) ke IDR
Rp105,403.261824
1 Venus(XVS) ke KRW
8,868.411576
1 Venus(XVS) ke PHP
365.394168
1 Venus(XVS) ke EGP
￡E.309.135168
1 Venus(XVS) ke BRL
R$34.012584
1 Venus(XVS) ke CAD
C$8.808552
1 Venus(XVS) ke BDT
783.12528
1 Venus(XVS) ke NGN
9,610.708896
1 Venus(XVS) ke COP
$25,017.89508
1 Venus(XVS) ke ZAR
R.111.360672
1 Venus(XVS) ke UAH
264.706632
1 Venus(XVS) ke VES
Bs1,028.736
1 Venus(XVS) ke CLP
$6,101.6904
1 Venus(XVS) ke PKR
Rs1,824.977664
1 Venus(XVS) ke KZT
3,479.185152
1 Venus(XVS) ke THB
฿203.561136
1 Venus(XVS) ke TWD
NT$193.53096
1 Venus(XVS) ke AED
د.إ23.596632
1 Venus(XVS) ke CHF
Fr5.015088
1 Venus(XVS) ke HKD
HK$50.022288
1 Venus(XVS) ke AMD
֏2,458.67904
1 Venus(XVS) ke MAD
.د.م57.673512
1 Venus(XVS) ke MXN
$117.533088
1 Venus(XVS) ke SAR
ريال24.111
1 Venus(XVS) ke PLN
23.017968
1 Venus(XVS) ke RON
лв27.390096
1 Venus(XVS) ke SEK
kr59.280912
1 Venus(XVS) ke BGN
лв10.60884
1 Venus(XVS) ke HUF
Ft2,110.130424
1 Venus(XVS) ke CZK
131.678208
1 Venus(XVS) ke KWD
د.ك1.9545984
1 Venus(XVS) ke ILS
21.410568
1 Venus(XVS) ke AOA
Kz5,861.030472
1 Venus(XVS) ke BHD
.د.ب2.4239592
1 Venus(XVS) ke BMD
$6.4296
1 Venus(XVS) ke DKK
kr40.442184
1 Venus(XVS) ke HNL
L168.648408
1 Venus(XVS) ke MUR
290.9394
1 Venus(XVS) ke NAD
$111.682152
1 Venus(XVS) ke NOK
kr62.6886
1 Venus(XVS) ke NZD
$10.673136
1 Venus(XVS) ke PAB
B/.6.4296
1 Venus(XVS) ke PGK
K26.875728
1 Venus(XVS) ke QAR
ر.ق23.403744
1 Venus(XVS) ke RSD
дин.634.858704

Venus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Venus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Venus Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Venus

Berapakah nilai Venus (XVS) hari ini?
Harga langsung XVS dalam USD ialah 6.4296 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XVS ke USD?
Harga semasa XVS ke USD ialah $ 6.4296. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Venus?
Had pasaran untuk XVS ialah $ 105.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XVS?
Bekalan edaran XVS ialah 16.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XVS?
XVS mencapai harga ATH sebanyak 147.01730156 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XVS?
XVS melihat harga ATL sebanyak 2.07012692 USD.
Berapakah jumlah dagangan XVS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XVSialah $ 311.41K USD.
Adakah XVS akan naik lebih tinggi tahun ini?
XVS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XVSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Venus (XVS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XVS-ke-USD

Jumlah

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 6.4296 USD

Berdagang XVS

XVSUSDT
$6.4296
$6.4296
+1.28%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan