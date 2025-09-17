Apakah itu xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

Selain itu, anda boleh:-

Tokenomik xx network (XX)

Memahami tokenomik xx network (XX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli xx network (XX)

xx network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang xx network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

xx network (XX) Kemas Kini Industri Penting

