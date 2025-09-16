Apakah itu XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

XYO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XYO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak XYO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang XYO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XYO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XYO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XYO (XYO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XYO (XYO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XYO.

Semak XYO ramalan harga sekarang!

Tokenomik XYO (XYO)

Memahami tokenomik XYO (XYO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XYO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XYO (XYO)

Mencari cara membeli XYO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XYO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XYO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

XYO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XYO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XYO Berapakah nilai XYO (XYO) hari ini? Harga langsung XYO dalam USD ialah 0.01024 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XYO ke USD? $ 0.01024 . Lihat Harga semasa XYO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XYO? Had pasaran untuk XYO ialah $ 139.83M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XYO? Bekalan edaran XYO ialah 13.66B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XYO? XYO mencapai harga ATH sebanyak 0.0820290796298041 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XYO? XYO melihat harga ATL sebanyak 0.0000960677747658 USD . Berapakah jumlah dagangan XYO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XYOialah $ 1.02M USD . Adakah XYO akan naik lebih tinggi tahun ini? XYO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XYOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XYO (XYO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)