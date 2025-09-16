Lagi Mengenai XYRO

XYRO Harga (XYRO)

1 XYRO ke USD Harga Langsung:

$0.0010014
XYRO (XYRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:23:38 (UTC+8)

XYRO (XYRO) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0009964
24J Rendah
$ 0.0010284
24J Tinggi

$ 0.0009964
$ 0.0010284
$ 0.08432801964961445
$ 0.000615131918749103
+0.11%

-7.77%

XYRO (XYRO) harga masa nyata ialah $ 0.0010014. Sepanjang 24 jam yang lalu, XYRO didagangkan antara $ 0.0009964 rendah dan $ 0.0010284 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XYRO sepanjang masa ialah $ 0.08432801964961445, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000615131918749103.

Dari segi prestasi jangka pendek, XYRO telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, -1.82% dalam 24 jam dan -7.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XYRO (XYRO) Maklumat Pasaran

$ 325.18K
$ 78.45K
$ 1.00M
324.72M
1,000,000,000
1,000,000,000
32.47%

Had Pasaran semasa XYRO ialah $ 325.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.45K. Bekalan edaran XYRO ialah 324.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.00M.

XYRO (XYRO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XYRO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000018563-1.82%
30 Hari$ -0.0015293-60.43%
60 Hari$ +0.0001962+24.36%
90 Hari$ -0.0021346-68.07%
Perubahan Harga XYRO Hari Ini

Hari ini, XYRO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000018563 (-1.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXYRO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0015293 (-60.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XYRO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XYRO mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001962 (+24.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XYRO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0021346 (-68.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XYRO (XYRO)?

Semak XYROhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XYRO (XYRO)

XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging.

XYRO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XYRO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XYRO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XYRO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XYRO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XYRO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XYRO (XYRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XYRO (XYRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XYRO.

Semak XYRO ramalan harga sekarang!

Tokenomik XYRO (XYRO)

Memahami tokenomik XYRO (XYRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XYRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XYRO (XYRO)

Mencari cara membeli XYRO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XYRO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XYRO kepada Mata Wang Tempatan

XYRO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XYRO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XYRO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XYRO

Berapakah nilai XYRO (XYRO) hari ini?
Harga langsung XYRO dalam USD ialah 0.0010014 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XYRO ke USD?
Harga semasa XYRO ke USD ialah $ 0.0010014. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XYRO?
Had pasaran untuk XYRO ialah $ 325.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XYRO?
Bekalan edaran XYRO ialah 324.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XYRO?
XYRO mencapai harga ATH sebanyak 0.08432801964961445 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XYRO?
XYRO melihat harga ATL sebanyak 0.000615131918749103 USD.
Berapakah jumlah dagangan XYRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XYROialah $ 78.45K USD.
Adakah XYRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
XYRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XYROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:23:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

