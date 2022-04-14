Tokenomik YachtingVerse (YACHT)

Lihat cerapan utama tentang YachtingVerse (YACHT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
YachtingVerse (YACHT) Maklumat

Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual.

Laman Web Rasmi:
https://yachtingverse.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.yachtingverse.io/
Peneroka Blok:
https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5

YachtingVerse (YACHT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk YachtingVerse (YACHT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Tokenomik YachtingVerse (YACHT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik YachtingVerse (YACHT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YACHT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YACHT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YACHT, terokai YACHT harga langsung token!

YachtingVerse (YACHT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga YACHT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

YACHT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YACHT? Halaman ramalan harga YACHT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

