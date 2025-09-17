Lagi Mengenai YAKA

1 YAKA ke USD Harga Langsung:

$0.001892
Yaka Finance (YAKA) Carta Harga Langsung
Yaka Finance (YAKA) Maklumat Harga (USD)

Yaka Finance (YAKA) harga masa nyata ialah $ 0.001892. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAKA didagangkan antara $ 0.0018 rendah dan $ 0.001898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAKA telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, +2.15% dalam 24 jam dan -0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yaka Finance (YAKA) Maklumat Pasaran

$ 406.58K
$ 406.58K$ 406.58K

$ 378.40K
$ 378.40K$ 378.40K

200,000,000
200,000,000 200,000,000

SEIEVM

Had Pasaran semasa Yaka Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 406.58K. Bekalan edaran YAKA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.

Yaka Finance (YAKA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Yaka Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003982+2.15%
30 Hari$ -0.000588-23.71%
60 Hari$ -0.000983-34.20%
90 Hari$ +0.000185+10.83%
Perubahan Harga Yaka Finance Hari Ini

Hari ini, YAKA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00003982 (+2.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYaka Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000588 (-23.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Yaka Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YAKA mengalami perubahan sebanyak $ -0.000983 (-34.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Yaka Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000185 (+10.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Yaka Finance (YAKA)?

Semak Yaka Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Yaka Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak YAKA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Yaka Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Yaka Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Yaka Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yaka Finance (YAKA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yaka Finance (YAKA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yaka Finance.

Semak Yaka Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Yaka Finance (YAKA)

Memahami tokenomik Yaka Finance (YAKA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YAKA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Yaka Finance (YAKA)

Mencari cara membeli Yaka Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Yaka Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

YAKA kepada Mata Wang Tempatan

Yaka Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Yaka Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Yaka Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yaka Finance

Berapakah nilai Yaka Finance (YAKA) hari ini?
Harga langsung YAKA dalam USD ialah 0.001892 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YAKA ke USD?
Harga semasa YAKA ke USD ialah $ 0.001892. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yaka Finance?
Had pasaran untuk YAKA ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YAKA?
Bekalan edaran YAKA ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YAKA?
YAKA mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YAKA?
YAKA melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan YAKA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YAKAialah $ 406.58K USD.
Adakah YAKA akan naik lebih tinggi tahun ini?
YAKA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YAKAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:11:04 (UTC+8)

