Beli Kripto
Harga YALA langsung hari ini ialah 0.05962 USD.YALA modal pasaran ialah 15,101,167.789349588716 USD. Jejaki masa nyata YALA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai YALA

Maklumat Harga YALA

Apakah YALA

Kertas putih YALA

Laman Web Rasmi YALA

YALAHargae(YALA)

1 YALA ke USD Harga Langsung:

$0.05962
+0.20%1D
USD
YALA (YALA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:21:06 (UTC+8)

YALA Harga Hari Ini

Harga langsung YALA (YALA) hari ini ialah $ 0.05962, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YALA kepada USD penukaran adalah $ 0.05962 setiap YALA.

YALA kini berada pada kedudukan #963 mengikut permodalan pasaran pada $ 15.10M, dengan bekalan edaran sebanyak 253.29M YALA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YALA didagangkan antara $ 0.05211 (rendah) dan $ 0.06323 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.45623373838083625, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05056940162003657.

Dalam prestasi jangka pendek, YALA dipindahkan -2.71% dalam sejam terakhir dan -27.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.09K.

YALA (YALA) Maklumat Pasaran

No.963

$ 15.10M
$ 71.09K
$ 59.62M
253.29M
1,000,000,000
990,973,418.013279
25.32%

BSC

Had Pasaran semasa YALA ialah $ 15.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.09K. Bekalan edaran YALA ialah 253.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990973418.013279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.62M.

YALA Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05211
24J Rendah
$ 0.06323
24J Tinggi

$ 0.05211
$ 0.06323
$ 0.45623373838083625
$ 0.05056940162003657
-2.71%

+0.20%

-27.70%

-27.70%

YALA (YALA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk YALA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000119+0.20%
30 Hari$ -0.0638-51.70%
60 Hari$ -0.08729-59.42%
90 Hari$ -0.26549-81.67%
Perubahan Harga YALA Hari Ini

Hari ini, YALA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000119 (+0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYALA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0638 (-51.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari YALA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YALA mengalami perubahan sebanyak $ -0.08729 (-59.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari YALA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.26549 (-81.67%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga YALA (YALA)?

Semak YALAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk YALA

Cerapan dipacu AI yang menganalisis YALA pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga YALA?

YALA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact YALA's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.

Token Utility: Real-world use cases and adoption within the YALA ecosystem affect demand.

Supply Mechanics: Token burning, staking rewards, and circulation supply changes influence scarcity.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates impact market perception.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Community Engagement: Active community support and social media presence contribute to price stability.

Market Liquidity: Exchange listings and liquidity pools affect price volatility and accessibility.

Mengapa orang ingin tahu harga YALA hari ini?

People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.

Ramalan Harga untuk YALA

YALA (YALA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YALA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
YALA (YALA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga YALA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

