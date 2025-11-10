Harga YALA langsung hari ini ialah 0.05962 USD.YALA modal pasaran ialah 15,101,167.789349588716 USD. Jejaki masa nyata YALA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga YALA langsung hari ini ialah 0.05962 USD.YALA modal pasaran ialah 15,101,167.789349588716 USD. Jejaki masa nyata YALA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung YALA (YALA) hari ini ialah $ 0.05962, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YALA kepada USD penukaran adalah $ 0.05962 setiap YALA.
YALA kini berada pada kedudukan #963 mengikut permodalan pasaran pada $ 15.10M, dengan bekalan edaran sebanyak 253.29M YALA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YALA didagangkan antara $ 0.05211 (rendah) dan $ 0.06323 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.45623373838083625, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05056940162003657.
Dalam prestasi jangka pendek, YALA dipindahkan -2.71% dalam sejam terakhir dan -27.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.09K.
YALA (YALA) Maklumat Pasaran
No.963
$ 15.10M
$ 71.09K
$ 59.62M
253.29M
1,000,000,000
990,973,418.013279
25.32%
BSC
Had Pasaran semasa YALA ialah $ 15.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.09K. Bekalan edaran YALA ialah 253.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990973418.013279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.62M.
YALA Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05211
24J Rendah
$ 0.06323
24J Tinggi
$ 0.05211
$ 0.06323
$ 0.45623373838083625
$ 0.05056940162003657
-2.71%
+0.20%
-27.70%
-27.70%
YALA (YALA) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk YALA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.000119
+0.20%
30 Hari
$ -0.0638
-51.70%
60 Hari
$ -0.08729
-59.42%
90 Hari
$ -0.26549
-81.67%
Perubahan Harga YALA Hari Ini
Hari ini, YALA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000119 (+0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariYALA
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0638 (-51.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari YALA
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YALA mengalami perubahan sebanyak $ -0.08729 (-59.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari YALA
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.26549 (-81.67%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga YALA (YALA)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis YALA pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga YALA?
YALA token prices are influenced by several key factors:
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates impact market perception.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Community Engagement: Active community support and social media presence contribute to price stability.
Market Liquidity: Exchange listings and liquidity pools affect price volatility and accessibility.
Mengapa orang ingin tahu harga YALA hari ini?
People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.
Ramalan Harga untuk YALA
YALA (YALA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YALA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
YALA (YALA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga YALA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga YALA yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk YALA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik YALA Ramalan Harga.
Perihal YALA
Yalla Group Limited (YALA) is a digital asset associated with the Yalla Group, a leading voice-centric social networking and entertainment platform in the Middle East and North Africa (MENA). The platform provides users with real-time voice chat and entertainment functionalities, including music streaming, game playing, and celebrity interactions. The YALA token is used within the platform's ecosystem for various transactions and services, enhancing user engagement and contributing to the platform's monetization. The issuance of YALA tokens is based on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The token plays a significant role in the platform's strategy to build a more interactive and engaging social networking environment.
Bagaimana untuk membeli & Melabur YALA dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan YALA? Membeli YALA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli YALA. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan YALA (YALA) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 253.29M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan YALA akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan YALA
Memiliki YALA membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli YALA (YALA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu YALA (YALA)
Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.
YALA Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang YALA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jika YALA berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga YALA berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga YALA hari ini?
YALA Harga hari ini ialah $ 0.05962. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah YALA masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
YALA kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam YALA sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian YALA dalam Malaysia?
YALA nilai $ 71.09K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa YALA dalam Malaysia?
Harga YALA langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga YALA terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati YALA Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi YALA harga dalam Malaysia?
Harga YALA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung YALA pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan YALA/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga YALA bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah YALA harga akan meningkat tahun ini?
YALA harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YALA (YALA) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:21:06 (UTC+8)
