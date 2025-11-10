YALA Harga Hari Ini

Harga langsung YALA (YALA) hari ini ialah $ 0.05962, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YALA kepada USD penukaran adalah $ 0.05962 setiap YALA.

YALA kini berada pada kedudukan #963 mengikut permodalan pasaran pada $ 15.10M, dengan bekalan edaran sebanyak 253.29M YALA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YALA didagangkan antara $ 0.05211 (rendah) dan $ 0.06323 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.45623373838083625, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05056940162003657.

Dalam prestasi jangka pendek, YALA dipindahkan -2.71% dalam sejam terakhir dan -27.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 71.09K.

YALA (YALA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.963 Modal Pasaran $ 15.10M$ 15.10M $ 15.10M Kelantangan (24J) $ 71.09K$ 71.09K $ 71.09K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.62M$ 59.62M $ 59.62M Bekalan Peredaran 253.29M 253.29M 253.29M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 990,973,418.013279 990,973,418.013279 990,973,418.013279 Kadar Peredaran 25.32% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa YALA ialah $ 15.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.09K. Bekalan edaran YALA ialah 253.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990973418.013279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.62M.