Yamaswap Harga Hari Ini

Harga langsung Yamaswap (YAMA) hari ini ialah $ 0.00003149, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YAMA kepada USD penukaran adalah $ 0.00003149 setiap YAMA.

Yamaswap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- YAMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YAMA didagangkan antara $ 0.00003085 (rendah) dan $ 0.000045 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, YAMA dipindahkan +1.58% dalam sejam terakhir dan -34.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 836.63.

Yamaswap (YAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 836.63$ 836.63 $ 836.63 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.49K$ 31.49K $ 31.49K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Yamaswap ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 836.63. Bekalan edaran YAMA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.49K.