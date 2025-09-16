Lagi Mengenai YAY

Maklumat Harga YAY

Kertas putih YAY

Laman Web Rasmi YAY

Tokenomik YAY

Ramalan Harga YAY

Sejarah YAY

YAY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang YAY-ke-Fiat

YAY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

YAY Network Logo

YAY NetworkHargae(YAY)

1 YAY ke USD Harga Langsung:

$0.0004764
$0.0004764$0.0004764
+1.49%1D
USD
YAY Network (YAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:12:54 (UTC+8)

YAY Network (YAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004677
$ 0.0004677$ 0.0004677
24J Rendah
$ 0.0004871
$ 0.0004871$ 0.0004871
24J Tinggi

$ 0.0004677
$ 0.0004677$ 0.0004677

$ 0.0004871
$ 0.0004871$ 0.0004871

$ 0.09812082
$ 0.09812082$ 0.09812082

$ 0.000180253611537279
$ 0.000180253611537279$ 0.000180253611537279

0.00%

+1.49%

+4.95%

+4.95%

YAY Network (YAY) harga masa nyata ialah $ 0.0004764. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAY didagangkan antara $ 0.0004677 rendah dan $ 0.0004871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAY sepanjang masa ialah $ 0.09812082, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000180253611537279.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +4.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YAY Network (YAY) Maklumat Pasaran

No.2667

$ 327.64K
$ 327.64K$ 327.64K

$ 14.43K
$ 14.43K$ 14.43K

$ 476.40K
$ 476.40K$ 476.40K

687.75M
687.75M 687.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa YAY Network ialah $ 327.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 14.43K. Bekalan edaran YAY ialah 687.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 476.40K.

YAY Network (YAY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk YAY Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006994+1.49%
30 Hari$ -0.0000375-7.30%
60 Hari$ -0.0001007-17.45%
90 Hari$ +0.0000006+0.12%
Perubahan Harga YAY Network Hari Ini

Hari ini, YAY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000006994 (+1.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYAY Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000375 (-7.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari YAY Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YAY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001007 (-17.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari YAY Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000006 (+0.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga YAY Network (YAY)?

Semak YAY Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus YAY Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak YAY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang YAY Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian YAY Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

YAY Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai YAY Network (YAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset YAY Network (YAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk YAY Network.

Semak YAY Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik YAY Network (YAY)

Memahami tokenomik YAY Network (YAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli YAY Network (YAY)

Mencari cara membeli YAY Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah YAY Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

YAY kepada Mata Wang Tempatan

1 YAY Network(YAY) ke VND
12.536466
1 YAY Network(YAY) ke AUD
A$0.000709836
1 YAY Network(YAY) ke GBP
0.000347772
1 YAY Network(YAY) ke EUR
0.000400176
1 YAY Network(YAY) ke USD
$0.0004764
1 YAY Network(YAY) ke MYR
RM0.00200088
1 YAY Network(YAY) ke TRY
0.019661028
1 YAY Network(YAY) ke JPY
¥0.0695544
1 YAY Network(YAY) ke ARS
ARS$0.696487272
1 YAY Network(YAY) ke RUB
0.039584076
1 YAY Network(YAY) ke INR
0.041942256
1 YAY Network(YAY) ke IDR
Rp7.809834816
1 YAY Network(YAY) ke KRW
0.658008444
1 YAY Network(YAY) ke PHP
0.027121452
1 YAY Network(YAY) ke EGP
￡E.0.022905312
1 YAY Network(YAY) ke BRL
R$0.002529684
1 YAY Network(YAY) ke CAD
C$0.000652668
1 YAY Network(YAY) ke BDT
0.05802552
1 YAY Network(YAY) ke NGN
0.712103664
1 YAY Network(YAY) ke COP
$1.8609375
1 YAY Network(YAY) ke ZAR
R.0.008275068
1 YAY Network(YAY) ke UAH
0.019613388
1 YAY Network(YAY) ke VES
Bs0.076224
1 YAY Network(YAY) ke CLP
$0.45258
1 YAY Network(YAY) ke PKR
Rs0.135221376
1 YAY Network(YAY) ke KZT
0.257789568
1 YAY Network(YAY) ke THB
฿0.015087588
1 YAY Network(YAY) ke TWD
NT$0.014344404
1 YAY Network(YAY) ke AED
د.إ0.001748388
1 YAY Network(YAY) ke CHF
Fr0.000371592
1 YAY Network(YAY) ke HKD
HK$0.003706392
1 YAY Network(YAY) ke AMD
֏0.18217536
1 YAY Network(YAY) ke MAD
.د.م0.004273308
1 YAY Network(YAY) ke MXN
$0.008751468
1 YAY Network(YAY) ke SAR
ريال0.0017865
1 YAY Network(YAY) ke PLN
0.001710276
1 YAY Network(YAY) ke RON
лв0.002038992
1 YAY Network(YAY) ke SEK
kr0.004401936
1 YAY Network(YAY) ke BGN
лв0.00078606
1 YAY Network(YAY) ke HUF
Ft0.156964272
1 YAY Network(YAY) ke CZK
0.00979002
1 YAY Network(YAY) ke KWD
د.ك0.000145302
1 YAY Network(YAY) ke ILS
0.001586412
1 YAY Network(YAY) ke AOA
Kz0.434271948
1 YAY Network(YAY) ke BHD
.د.ب0.0001796028
1 YAY Network(YAY) ke BMD
$0.0004764
1 YAY Network(YAY) ke DKK
kr0.003006084
1 YAY Network(YAY) ke HNL
L0.012495972
1 YAY Network(YAY) ke MUR
0.0215571
1 YAY Network(YAY) ke NAD
$0.008275068
1 YAY Network(YAY) ke NOK
kr0.004663956
1 YAY Network(YAY) ke NZD
$0.000795588
1 YAY Network(YAY) ke PAB
B/.0.0004764
1 YAY Network(YAY) ke PGK
K0.001991352
1 YAY Network(YAY) ke QAR
ر.ق0.001734096
1 YAY Network(YAY) ke RSD
дин.0.04718742

YAY Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang YAY Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web YAY Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai YAY Network

Berapakah nilai YAY Network (YAY) hari ini?
Harga langsung YAY dalam USD ialah 0.0004764 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YAY ke USD?
Harga semasa YAY ke USD ialah $ 0.0004764. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran YAY Network?
Had pasaran untuk YAY ialah $ 327.64K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YAY?
Bekalan edaran YAY ialah 687.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YAY?
YAY mencapai harga ATH sebanyak 0.09812082 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YAY?
YAY melihat harga ATL sebanyak 0.000180253611537279 USD.
Berapakah jumlah dagangan YAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YAYialah $ 14.43K USD.
Adakah YAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
YAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:12:54 (UTC+8)

YAY Network (YAY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator YAY-ke-USD

Jumlah

YAY
YAY
USD
USD

1 YAY = 0.0004764 USD

Berdagang YAY

YAYUSDT
$0.0004764
$0.0004764$0.0004764
+1.49%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan