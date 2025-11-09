yieldbasis Harga Hari Ini

Harga langsung yieldbasis (YB) hari ini ialah $ 0.5606, dengan 1.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YB kepada USD penukaran adalah $ 0.5606 setiap YB.

yieldbasis kini berada pada kedudukan #492 mengikut permodalan pasaran pada $ 49.29M, dengan bekalan edaran sebanyak 87.92M YB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YB didagangkan antara $ 0.5259 (rendah) dan $ 0.5929 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.9394352030918264, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.35919482061601.

Dalam prestasi jangka pendek, YB dipindahkan +1.11% dalam sejam terakhir dan -4.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 555.92K.

yieldbasis (YB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.492 Modal Pasaran $ 49.29M$ 49.29M $ 49.29M Kelantangan (24J) $ 555.92K$ 555.92K $ 555.92K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 560.60M$ 560.60M $ 560.60M Bekalan Peredaran 87.92M 87.92M 87.92M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Kadar Peredaran 8.79% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa yieldbasis ialah $ 49.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 555.92K. Bekalan edaran YB ialah 87.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 560.60M.