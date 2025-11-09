BursaDEX+
Harga yieldbasis langsung hari ini ialah 0.5606 USD.YB modal pasaran ialah 49,286,083.5202 USD.

Lagi Mengenai YB

Maklumat Harga YB

Apakah YB

Kertas putih YB

Laman Web Rasmi YB

Tokenomik YB

Ramalan Harga YB

Sejarah YB

YB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang YB-ke-Fiat

YB Spot

YB Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

yieldbasis Logo

yieldbasisHargae(YB)

1 YB ke USD Harga Langsung:

$0.5606
$0.5606
+1.35%1D
USD
yieldbasis (YB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:36:44 (UTC+8)

yieldbasis Harga Hari Ini

Harga langsung yieldbasis (YB) hari ini ialah $ 0.5606, dengan 1.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YB kepada USD penukaran adalah $ 0.5606 setiap YB.

yieldbasis kini berada pada kedudukan #492 mengikut permodalan pasaran pada $ 49.29M, dengan bekalan edaran sebanyak 87.92M YB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YB didagangkan antara $ 0.5259 (rendah) dan $ 0.5929 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.9394352030918264, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.35919482061601.

Dalam prestasi jangka pendek, YB dipindahkan +1.11% dalam sejam terakhir dan -4.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 555.92K.

yieldbasis (YB) Maklumat Pasaran

No.492

$ 49.29M
$ 49.29M

$ 555.92K
$ 555.92K

$ 560.60M
$ 560.60M

87.92M
87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000

700,000,000
700,000,000

8.79%

ETH

Had Pasaran semasa yieldbasis ialah $ 49.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 555.92K. Bekalan edaran YB ialah 87.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 560.60M.

yieldbasis Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5259
$ 0.5259
24J Rendah
$ 0.5929
$ 0.5929
24J Tinggi

$ 0.5259
$ 0.5259

$ 0.5929
$ 0.5929

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601

+1.11%

+1.35%

-4.01%

-4.01%

yieldbasis (YB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk yieldbasis hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.007467+1.35%
30 Hari$ +0.1606+40.15%
60 Hari$ +0.1606+40.15%
90 Hari$ +0.1606+40.15%
Perubahan Harga yieldbasis Hari Ini

Hari ini, YB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.007467 (+1.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hariyieldbasis

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1606 (+40.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari yieldbasis

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YB mengalami perubahan sebanyak $ +0.1606 (+40.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari yieldbasis

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1606 (+40.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga yieldbasis (YB)?

Semak yieldbasishalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk yieldbasis

Cerapan dipacu AI yang menganalisis yieldbasis pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga yieldbasis?

Yield basis (YB) prices are influenced by several key factors:

1. Underlying asset performance - The value and volatility of the base cryptocurrency or token directly impacts YB pricing.

2. Interest rates - Changes in DeFi lending rates and traditional market rates affect yield expectations and valuations.

3. Market demand - Supply and demand dynamics for yield-bearing products influence pricing premiums or discounts.

4. Protocol risk - Smart contract vulnerabilities, audit results, and platform security affect investor confidence and pricing.

5. Liquidity conditions - Market depth and trading volume impact price stability and execution costs.

6. Time to maturity - For fixed-term yield products, remaining duration affects present value calculations.

7. Regulatory environment - Policy changes and compliance requirements can significantly impact market sentiment and pricing.

These factors interact dynamically, creating complex pricing mechanisms in the yield basis market.

Mengapa orang ingin tahu harga yieldbasis hari ini?

People want to know YieldBasis (YB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, timing buy/sell orders, tracking investment performance, assessing market trends, and calculating potential profits or losses in real-time.

Ramalan Harga untuk yieldbasis

yieldbasis (YB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YB pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
yieldbasis (YB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga yieldbasis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga yieldbasis yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk YB ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik yieldbasis Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur yieldbasis dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan yieldbasis? Membeli YB adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli yieldbasis. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan yieldbasis (YB) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 87.92M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan yieldbasis akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli yieldbasis (YB)

Apa yang boleh anda lakukan dengan yieldbasis

Memiliki yieldbasis membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli yieldbasis (YB) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang yieldbasis, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web yieldbasis Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai yieldbasis

Berapakah nilai 1 yieldbasis pada tahun 2030?
Jika yieldbasis berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga yieldbasis berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:36:44 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang yieldbasis

YB USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek YB dengan leveraj. Terokai YB dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan yieldbasis (YB) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga yieldbasis langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
YB/USDT
$0.5606
$0.5606
+1.24%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04170

$0.1075

$0.00006745

$0.0000341

$0.12930

$0.03878

$36.232

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator YB-ke-USD

Jumlah

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5606 USD