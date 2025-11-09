Yellow Pepe Harga Hari Ini

Harga langsung Yellow Pepe (YEPE) hari ini ialah $ 0.0006776, dengan 4.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.0006776 setiap YEPE.

Yellow Pepe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- YEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YEPE didagangkan antara $ 0.000607 (rendah) dan $ 0.0007481 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, YEPE dipindahkan +3.65% dalam sejam terakhir dan -25.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.61K.

Yellow Pepe (YEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.61K$ 55.61K $ 55.61K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Yellow Pepe ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.61K. Bekalan edaran YEPE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.