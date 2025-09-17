Lagi Mengenai YFI

1 YFI ke USD Harga Langsung:

$5,408.9
YearnFinance (YFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:37 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) Maklumat Harga (USD)

$ 5,282.2
$ 5,434.2
-0.44%

-0.42%

+1.52%

+1.52%

YearnFinance (YFI) harga masa nyata ialah $ 5,408.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, YFI didagangkan antara $ 5,282.2 rendah dan $ 5,434.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YFI sepanjang masa ialah $ 93,435.53362241, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 739.439122489.

Dari segi prestasi jangka pendek, YFI telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +1.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YearnFinance (YFI) Maklumat Pasaran

$ 182.96M
$ 182.96M$ 182.96M

$ 472.27K
$ 472.27K$ 472.27K

$ 198.21M
$ 198.21M$ 198.21M

33.83K
33.83K 33.83K

36,646.35801769
36,646.35801769 36,646.35801769

ETH

Had Pasaran semasa YearnFinance ialah $ 182.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 472.27K. Bekalan edaran YFI ialah 33.83K, dengan jumlah bekalan sebanyak 36646.35801769. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.21M.

YearnFinance (YFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk YearnFinance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -22.813-0.42%
30 Hari$ -354.4-6.15%
60 Hari$ -648.5-10.71%
90 Hari$ +443.7+8.93%
Perubahan Harga YearnFinance Hari Ini

Hari ini, YFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -22.813 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYearnFinance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -354.4 (-6.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari YearnFinance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YFI mengalami perubahan sebanyak $ -648.5 (-10.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari YearnFinance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +443.7 (+8.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga YearnFinance (YFI)?

Semak YearnFinancehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus YearnFinance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak YFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang YearnFinance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian YearnFinance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

YearnFinance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai YearnFinance (YFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset YearnFinance (YFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk YearnFinance.

Semak YearnFinance ramalan harga sekarang!

Tokenomik YearnFinance (YFI)

Memahami tokenomik YearnFinance (YFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli YearnFinance (YFI)

Mencari cara membeli YearnFinance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah YearnFinance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

YFI kepada Mata Wang Tempatan

1 YearnFinance(YFI) ke VND
142,327,309
1 YearnFinance(YFI) ke AUD
A$8,058.814
1 YearnFinance(YFI) ke GBP
3,948.278
1 YearnFinance(YFI) ke EUR
4,543.224
1 YearnFinance(YFI) ke USD
$5,408.6
1 YearnFinance(YFI) ke MYR
RM22,716.12
1 YearnFinance(YFI) ke TRY
223,212.922
1 YearnFinance(YFI) ke JPY
¥789,655.6
1 YearnFinance(YFI) ke ARS
ARS$7,918,839.432
1 YearnFinance(YFI) ke RUB
449,995.52
1 YearnFinance(YFI) ke INR
475,956.8
1 YearnFinance(YFI) ke IDR
Rp88,665,559.584
1 YearnFinance(YFI) ke KRW
7,460,136.066
1 YearnFinance(YFI) ke PHP
307,424.824
1 YearnFinance(YFI) ke EGP
￡E.259,991.402
1 YearnFinance(YFI) ke BRL
R$28,611.494
1 YearnFinance(YFI) ke CAD
C$7,409.782
1 YearnFinance(YFI) ke BDT
658,767.48
1 YearnFinance(YFI) ke NGN
8,084,558.936
1 YearnFinance(YFI) ke COP
$21,045,133.03
1 YearnFinance(YFI) ke ZAR
R.93,731.038
1 YearnFinance(YFI) ke UAH
222,672.062
1 YearnFinance(YFI) ke VES
Bs865,376
1 YearnFinance(YFI) ke CLP
$5,138,170
1 YearnFinance(YFI) ke PKR
Rs1,535,177.024
1 YearnFinance(YFI) ke KZT
2,926,701.632
1 YearnFinance(YFI) ke THB
฿171,344.448
1 YearnFinance(YFI) ke TWD
NT$162,798.86
1 YearnFinance(YFI) ke AED
د.إ19,849.562
1 YearnFinance(YFI) ke CHF
Fr4,218.708
1 YearnFinance(YFI) ke HKD
HK$42,078.908
1 YearnFinance(YFI) ke AMD
֏2,068,248.64
1 YearnFinance(YFI) ke MAD
.د.م48,515.142
1 YearnFinance(YFI) ke MXN
$98,977.38
1 YearnFinance(YFI) ke SAR
ريال20,282.25
1 YearnFinance(YFI) ke PLN
19,362.788
1 YearnFinance(YFI) ke RON
лв23,040.636
1 YearnFinance(YFI) ke SEK
kr49,867.292
1 YearnFinance(YFI) ke BGN
лв8,924.19
1 YearnFinance(YFI) ke HUF
Ft1,775,048.434
1 YearnFinance(YFI) ke CZK
110,768.128
1 YearnFinance(YFI) ke KWD
د.ك1,644.2144
1 YearnFinance(YFI) ke ILS
18,010.638
1 YearnFinance(YFI) ke AOA
Kz4,930,317.502
1 YearnFinance(YFI) ke BHD
.د.ب2,039.0422
1 YearnFinance(YFI) ke BMD
$5,408.6
1 YearnFinance(YFI) ke DKK
kr33,966.008
1 YearnFinance(YFI) ke HNL
L141,867.578
1 YearnFinance(YFI) ke MUR
244,739.15
1 YearnFinance(YFI) ke NAD
$93,947.382
1 YearnFinance(YFI) ke NOK
kr52,733.85
1 YearnFinance(YFI) ke NZD
$9,032.362
1 YearnFinance(YFI) ke PAB
B/.5,408.6
1 YearnFinance(YFI) ke PGK
K22,607.948
1 YearnFinance(YFI) ke QAR
ر.ق19,687.304
1 YearnFinance(YFI) ke RSD
дин.533,774.734

YearnFinance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang YearnFinance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web YearnFinance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai YearnFinance

Berapakah nilai YearnFinance (YFI) hari ini?
Harga langsung YFI dalam USD ialah 5,408.6 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YFI ke USD?
Harga semasa YFI ke USD ialah $ 5,408.6. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran YearnFinance?
Had pasaran untuk YFI ialah $ 182.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YFI?
Bekalan edaran YFI ialah 33.83K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YFI?
YFI mencapai harga ATH sebanyak 93,435.53362241 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YFI?
YFI melihat harga ATL sebanyak 739.439122489 USD.
Berapakah jumlah dagangan YFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YFIialah $ 472.27K USD.
Adakah YFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
YFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:37 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

