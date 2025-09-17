Apakah itu yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai yfii finance Berapakah nilai yfii finance (YFII) hari ini? Harga langsung YFII dalam USD ialah 78.22 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa YFII ke USD? $ 78.22 . Lihat Harga semasa YFII ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran yfii finance? Had pasaran untuk YFII ialah $ 3.02M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran YFII? Bekalan edaran YFII ialah 38.60K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YFII? YFII mencapai harga ATH sebanyak 9,385.41962911 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YFII? YFII melihat harga ATL sebanyak 56.534854554921544 USD . Berapakah jumlah dagangan YFII? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YFIIialah $ 56.78K USD . Adakah YFII akan naik lebih tinggi tahun ini? YFII mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YFIIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

yfii finance (YFII) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

