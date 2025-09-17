Lagi Mengenai YFII

yfii financeHargae(YFII)

1 YFII ke USD Harga Langsung:

$78.22
-1.24%1D
yfii finance (YFII) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:11:24 (UTC+8)

yfii finance (YFII) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 78
24J Rendah
$ 80.25
24J Tinggi

$ 78
$ 80.25
$ 9,385.41962911
$ 56.534854554921544
-1.24%

-1.24%

-2.24%

-2.24%

yfii finance (YFII) harga masa nyata ialah $ 78.22. Sepanjang 24 jam yang lalu, YFII didagangkan antara $ 78 rendah dan $ 80.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YFII sepanjang masa ialah $ 9,385.41962911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 56.534854554921544.

Dari segi prestasi jangka pendek, YFII telah berubah sebanyak -1.24% sejak sejam yang lalu, -1.24% dalam 24 jam dan -2.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

yfii finance (YFII) Maklumat Pasaran

No.1686

$ 3.02M
$ 56.78K
$ 3.08M
38.60K
39,375
39,375
98.02%

ETH

Had Pasaran semasa yfii finance ialah $ 3.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.78K. Bekalan edaran YFII ialah 38.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 39375. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.08M.

yfii finance (YFII) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk yfii finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.9821-1.24%
30 Hari$ -7.84-9.11%
60 Hari$ -0.4-0.51%
90 Hari$ +6.31+8.77%
Perubahan Harga yfii finance Hari Ini

Hari ini, YFII mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.9821 (-1.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hariyfii finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -7.84 (-9.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari yfii finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YFII mengalami perubahan sebanyak $ -0.4 (-0.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari yfii finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +6.31 (+8.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga yfii finance (YFII)?

Semak yfii financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus yfii finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak YFII ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang yfii finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian yfii finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

yfii finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai yfii finance (YFII) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset yfii finance (YFII) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk yfii finance.

Semak yfii finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik yfii finance (YFII)

Memahami tokenomik yfii finance (YFII) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YFII dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli yfii finance (YFII)

Mencari cara membeli yfii finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah yfii finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

YFII kepada Mata Wang Tempatan

1 yfii finance(YFII) ke VND
2,058,359.3
1 yfii finance(YFII) ke AUD
A$116.5478
1 yfii finance(YFII) ke GBP
57.1006
1 yfii finance(YFII) ke EUR
65.7048
1 yfii finance(YFII) ke USD
$78.22
1 yfii finance(YFII) ke MYR
RM328.524
1 yfii finance(YFII) ke TRY
3,228.1394
1 yfii finance(YFII) ke JPY
¥11,420.12
1 yfii finance(YFII) ke ARS
ARS$114,859.8124
1 yfii finance(YFII) ke RUB
6,507.904
1 yfii finance(YFII) ke INR
6,881.7956
1 yfii finance(YFII) ke IDR
Rp1,282,294.8768
1 yfii finance(YFII) ke KRW
107,889.6282
1 yfii finance(YFII) ke PHP
4,445.2426
1 yfii finance(YFII) ke EGP
￡E.3,760.8176
1 yfii finance(YFII) ke BRL
R$413.7838
1 yfii finance(YFII) ke CAD
C$107.1614
1 yfii finance(YFII) ke BDT
9,527.196
1 yfii finance(YFII) ke NGN
116,920.1272
1 yfii finance(YFII) ke COP
$304,357.931
1 yfii finance(YFII) ke ZAR
R.1,354.7704
1 yfii finance(YFII) ke UAH
3,220.3174
1 yfii finance(YFII) ke VES
Bs12,515.2
1 yfii finance(YFII) ke CLP
$74,230.78
1 yfii finance(YFII) ke PKR
Rs22,201.9648
1 yfii finance(YFII) ke KZT
42,326.4064
1 yfii finance(YFII) ke THB
฿2,476.4452
1 yfii finance(YFII) ke TWD
NT$2,354.422
1 yfii finance(YFII) ke AED
د.إ287.0674
1 yfii finance(YFII) ke CHF
Fr61.0116
1 yfii finance(YFII) ke HKD
HK$608.5516
1 yfii finance(YFII) ke AMD
֏29,911.328
1 yfii finance(YFII) ke MAD
.د.م701.6334
1 yfii finance(YFII) ke MXN
$1,429.8616
1 yfii finance(YFII) ke SAR
ريال293.325
1 yfii finance(YFII) ke PLN
280.0276
1 yfii finance(YFII) ke RON
лв333.2172
1 yfii finance(YFII) ke SEK
kr721.1884
1 yfii finance(YFII) ke BGN
лв129.063
1 yfii finance(YFII) ke HUF
Ft25,671.0218
1 yfii finance(YFII) ke CZK
1,601.9456
1 yfii finance(YFII) ke KWD
د.ك23.77888
1 yfii finance(YFII) ke ILS
260.4726
1 yfii finance(YFII) ke AOA
Kz71,303.0054
1 yfii finance(YFII) ke BHD
.د.ب29.48894
1 yfii finance(YFII) ke BMD
$78.22
1 yfii finance(YFII) ke DKK
kr492.0038
1 yfii finance(YFII) ke HNL
L2,051.7106
1 yfii finance(YFII) ke MUR
3,539.455
1 yfii finance(YFII) ke NAD
$1,358.6814
1 yfii finance(YFII) ke NOK
kr762.645
1 yfii finance(YFII) ke NZD
$129.8452
1 yfii finance(YFII) ke PAB
B/.78.22
1 yfii finance(YFII) ke PGK
K326.9596
1 yfii finance(YFII) ke QAR
ر.ق284.7208
1 yfii finance(YFII) ke RSD
дин.7,723.4428

yfii finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang yfii finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web yfii finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai yfii finance

Berapakah nilai yfii finance (YFII) hari ini?
Harga langsung YFII dalam USD ialah 78.22 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YFII ke USD?
Harga semasa YFII ke USD ialah $ 78.22. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran yfii finance?
Had pasaran untuk YFII ialah $ 3.02M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YFII?
Bekalan edaran YFII ialah 38.60K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YFII?
YFII mencapai harga ATH sebanyak 9,385.41962911 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YFII?
YFII melihat harga ATL sebanyak 56.534854554921544 USD.
Berapakah jumlah dagangan YFII?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YFIIialah $ 56.78K USD.
Adakah YFII akan naik lebih tinggi tahun ini?
YFII mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YFIIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:11:24 (UTC+8)

yfii finance (YFII) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

