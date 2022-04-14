Tokenomik yfii finance (YFII)

Lihat cerapan utama tentang yfii finance (YFII), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

yfii finance (YFII) Maklumat

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

Laman Web Rasmi:
https://dfi.money/#/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

yfii finance (YFII) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk yfii finance (YFII), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
Jumlah Bekalan:
$ 39.38K
$ 39.38K$ 39.38K
Bekalan Edaran:
$ 38.60K
$ 38.60K$ 38.60K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 9,350
$ 9,350$ 9,350
Terendah Sepanjang Masa:
$ 56.534854554921544
$ 56.534854554921544$ 56.534854554921544
Harga Semasa:
$ 83.2
$ 83.2$ 83.2

Tokenomik yfii finance (YFII): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik yfii finance (YFII) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YFII yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YFII yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YFII, terokai YFII harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.