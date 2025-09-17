Lagi Mengenai YGG

$0.1962
-1.94%1D
Yield Guild Games (YGG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:44 (UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1923
24J Rendah
$ 0.2045
24J Tinggi

$ 0.1923
$ 0.2045
$ 11.495791520389345
$ 0.119167900856695
-1.36%

-1.94%

+30.49%

+30.49%

Yield Guild Games (YGG) harga masa nyata ialah $ 0.1964. Sepanjang 24 jam yang lalu, YGG didagangkan antara $ 0.1923 rendah dan $ 0.2045 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YGG sepanjang masa ialah $ 11.495791520389345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.119167900856695.

Dari segi prestasi jangka pendek, YGG telah berubah sebanyak -1.36% sejak sejam yang lalu, -1.94% dalam 24 jam dan +30.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield Guild Games (YGG) Maklumat Pasaran

No.332

$ 117.13M
$ 3.79M
$ 196.40M
596.39M
1,000,000,000
999,716,414.322777
59.63%

ETH

Had Pasaran semasa Yield Guild Games ialah $ 117.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.79M. Bekalan edaran YGG ialah 596.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999716414.322777. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 196.40M.

Yield Guild Games (YGG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Yield Guild Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003882-1.94%
30 Hari$ +0.0318+19.31%
60 Hari$ +0.011+5.93%
90 Hari$ +0.0408+26.22%
Perubahan Harga Yield Guild Games Hari Ini

Hari ini, YGG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.003882 (-1.94%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYield Guild Games

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0318 (+19.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Yield Guild Games

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YGG mengalami perubahan sebanyak $ +0.011 (+5.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Yield Guild Games

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0408 (+26.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Yield Guild Games (YGG)?

Semak Yield Guild Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Yield Guild Games pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak YGG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Yield Guild Games di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Yield Guild Games anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Yield Guild Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yield Guild Games (YGG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yield Guild Games (YGG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yield Guild Games.

Semak Yield Guild Games ramalan harga sekarang!

Tokenomik Yield Guild Games (YGG)

Memahami tokenomik Yield Guild Games (YGG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YGG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Yield Guild Games (YGG)

Mencari cara membeli Yield Guild Games? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Yield Guild Games di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

YGG kepada Mata Wang Tempatan

1 Yield Guild Games(YGG) ke VND
5,168.266
1 Yield Guild Games(YGG) ke AUD
A$0.292636
1 Yield Guild Games(YGG) ke GBP
0.143372
1 Yield Guild Games(YGG) ke EUR
0.164976
1 Yield Guild Games(YGG) ke USD
$0.1964
1 Yield Guild Games(YGG) ke MYR
RM0.82488
1 Yield Guild Games(YGG) ke TRY
8.105428
1 Yield Guild Games(YGG) ke JPY
¥28.6744
1 Yield Guild Games(YGG) ke ARS
ARS$287.553168
1 Yield Guild Games(YGG) ke RUB
16.34048
1 Yield Guild Games(YGG) ke INR
17.2832
1 Yield Guild Games(YGG) ke IDR
Rp3,219.671616
1 Yield Guild Games(YGG) ke KRW
270.896484
1 Yield Guild Games(YGG) ke PHP
11.163376
1 Yield Guild Games(YGG) ke EGP
￡E.9.440948
1 Yield Guild Games(YGG) ke BRL
R$1.038956
1 Yield Guild Games(YGG) ke CAD
C$0.269068
1 Yield Guild Games(YGG) ke BDT
23.92152
1 Yield Guild Games(YGG) ke NGN
293.570864
1 Yield Guild Games(YGG) ke COP
$764.20222
1 Yield Guild Games(YGG) ke ZAR
R.3.403612
1 Yield Guild Games(YGG) ke UAH
8.085788
1 Yield Guild Games(YGG) ke VES
Bs31.424
1 Yield Guild Games(YGG) ke CLP
$186.58
1 Yield Guild Games(YGG) ke PKR
Rs55.746176
1 Yield Guild Games(YGG) ke KZT
106.275968
1 Yield Guild Games(YGG) ke THB
฿6.221952
1 Yield Guild Games(YGG) ke TWD
NT$5.91164
1 Yield Guild Games(YGG) ke AED
د.إ0.720788
1 Yield Guild Games(YGG) ke CHF
Fr0.153192
1 Yield Guild Games(YGG) ke HKD
HK$1.527992
1 Yield Guild Games(YGG) ke AMD
֏75.10336
1 Yield Guild Games(YGG) ke MAD
.د.م1.761708
1 Yield Guild Games(YGG) ke MXN
$3.59412
1 Yield Guild Games(YGG) ke SAR
ريال0.7365
1 Yield Guild Games(YGG) ke PLN
0.703112
1 Yield Guild Games(YGG) ke RON
лв0.836664
1 Yield Guild Games(YGG) ke SEK
kr1.810808
1 Yield Guild Games(YGG) ke BGN
лв0.32406
1 Yield Guild Games(YGG) ke HUF
Ft64.456516
1 Yield Guild Games(YGG) ke CZK
4.022272
1 Yield Guild Games(YGG) ke KWD
د.ك0.0597056
1 Yield Guild Games(YGG) ke ILS
0.654012
1 Yield Guild Games(YGG) ke AOA
Kz179.032348
1 Yield Guild Games(YGG) ke BHD
.د.ب0.0740428
1 Yield Guild Games(YGG) ke BMD
$0.1964
1 Yield Guild Games(YGG) ke DKK
kr1.233392
1 Yield Guild Games(YGG) ke HNL
L5.151572
1 Yield Guild Games(YGG) ke MUR
8.8871
1 Yield Guild Games(YGG) ke NAD
$3.411468
1 Yield Guild Games(YGG) ke NOK
kr1.9149
1 Yield Guild Games(YGG) ke NZD
$0.327988
1 Yield Guild Games(YGG) ke PAB
B/.0.1964
1 Yield Guild Games(YGG) ke PGK
K0.820952
1 Yield Guild Games(YGG) ke QAR
ر.ق0.714896
1 Yield Guild Games(YGG) ke RSD
дин.19.382716

Yield Guild Games Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Yield Guild Games, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Yield Guild Games Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yield Guild Games

Berapakah nilai Yield Guild Games (YGG) hari ini?
Harga langsung YGG dalam USD ialah 0.1964 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YGG ke USD?
Harga semasa YGG ke USD ialah $ 0.1964. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yield Guild Games?
Had pasaran untuk YGG ialah $ 117.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YGG?
Bekalan edaran YGG ialah 596.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YGG?
YGG mencapai harga ATH sebanyak 11.495791520389345 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YGG?
YGG melihat harga ATL sebanyak 0.119167900856695 USD.
Berapakah jumlah dagangan YGG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YGGialah $ 3.79M USD.
Adakah YGG akan naik lebih tinggi tahun ini?
YGG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YGGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:00:44 (UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

