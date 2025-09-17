Lagi Mengenai YNE

$0.00433
yesnoerror (YNE) Maklumat Harga (USD)

$ 0.003895
$ 0.0049
$ 0.003895
$ 0.0049
$ 0.11416159351937728
$ 0.001766121672165897
yesnoerror (YNE) harga masa nyata ialah $ 0.004335. Sepanjang 24 jam yang lalu, YNE didagangkan antara $ 0.003895 rendah dan $ 0.0049 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YNE sepanjang masa ialah $ 0.11416159351937728, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001766121672165897.

Dari segi prestasi jangka pendek, YNE telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +2.80% dalam 24 jam dan -17.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

yesnoerror (YNE) Maklumat Pasaran

$ 4.33M
$ 108.66K
$ 4.33M
1000.00M
999,998,467
999,998,467
Had Pasaran semasa yesnoerror ialah $ 4.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 108.66K. Bekalan edaran YNE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.33M.

yesnoerror (YNE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk yesnoerror hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011794+2.80%
30 Hari$ -0.002297-34.64%
60 Hari$ -0.002722-38.58%
90 Hari$ +0.001453+50.41%
Perubahan Harga yesnoerror Hari Ini

Hari ini, YNE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00011794 (+2.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hariyesnoerror

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002297 (-34.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari yesnoerror

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YNE mengalami perubahan sebanyak $ -0.002722 (-38.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari yesnoerror

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001453 (+50.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga yesnoerror (YNE)?

Apakah itu yesnoerror (YNE)

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

yesnoerror tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus yesnoerror pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak YNE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang yesnoerror di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian yesnoerror anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

yesnoerror Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai yesnoerror (YNE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset yesnoerror (YNE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk yesnoerror.

Tokenomik yesnoerror (YNE)

Memahami tokenomik yesnoerror (YNE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YNE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli yesnoerror (YNE)

Mencari cara membeli yesnoerror? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah yesnoerror di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

YNE kepada Mata Wang Tempatan

1 yesnoerror(YNE) ke VND
1 yesnoerror(YNE) ke AUD
1 yesnoerror(YNE) ke GBP
1 yesnoerror(YNE) ke EUR
1 yesnoerror(YNE) ke USD
1 yesnoerror(YNE) ke MYR
1 yesnoerror(YNE) ke TRY
1 yesnoerror(YNE) ke JPY
1 yesnoerror(YNE) ke ARS
1 yesnoerror(YNE) ke RUB
1 yesnoerror(YNE) ke INR
1 yesnoerror(YNE) ke IDR
1 yesnoerror(YNE) ke KRW
1 yesnoerror(YNE) ke PHP
1 yesnoerror(YNE) ke EGP
1 yesnoerror(YNE) ke BRL
1 yesnoerror(YNE) ke CAD
1 yesnoerror(YNE) ke BDT
1 yesnoerror(YNE) ke NGN
1 yesnoerror(YNE) ke COP
1 yesnoerror(YNE) ke ZAR
1 yesnoerror(YNE) ke UAH
1 yesnoerror(YNE) ke VES
1 yesnoerror(YNE) ke CLP
1 yesnoerror(YNE) ke PKR
1 yesnoerror(YNE) ke KZT
1 yesnoerror(YNE) ke THB
1 yesnoerror(YNE) ke TWD
1 yesnoerror(YNE) ke AED
1 yesnoerror(YNE) ke CHF
1 yesnoerror(YNE) ke HKD
1 yesnoerror(YNE) ke AMD
1 yesnoerror(YNE) ke MAD
1 yesnoerror(YNE) ke MXN
1 yesnoerror(YNE) ke SAR
1 yesnoerror(YNE) ke PLN
1 yesnoerror(YNE) ke RON
1 yesnoerror(YNE) ke SEK
1 yesnoerror(YNE) ke BGN
1 yesnoerror(YNE) ke HUF
1 yesnoerror(YNE) ke CZK
1 yesnoerror(YNE) ke KWD
1 yesnoerror(YNE) ke ILS
1 yesnoerror(YNE) ke AOA
1 yesnoerror(YNE) ke BHD
1 yesnoerror(YNE) ke BMD
1 yesnoerror(YNE) ke DKK
1 yesnoerror(YNE) ke HNL
1 yesnoerror(YNE) ke MUR
1 yesnoerror(YNE) ke NAD
1 yesnoerror(YNE) ke NOK
1 yesnoerror(YNE) ke NZD
1 yesnoerror(YNE) ke PAB
1 yesnoerror(YNE) ke PGK
1 yesnoerror(YNE) ke QAR
1 yesnoerror(YNE) ke RSD
yesnoerror Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang yesnoerror, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web yesnoerror Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai yesnoerror

Berapakah nilai yesnoerror (YNE) hari ini?
Harga langsung YNE dalam USD ialah 0.004335 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YNE ke USD?
Harga semasa YNE ke USD ialah $ 0.004335. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran yesnoerror?
Had pasaran untuk YNE ialah $ 4.33M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YNE?
Bekalan edaran YNE ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YNE?
YNE mencapai harga ATH sebanyak 0.11416159351937728 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YNE?
YNE melihat harga ATL sebanyak 0.001766121672165897 USD.
Berapakah jumlah dagangan YNE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YNEialah $ 108.66K USD.
Adakah YNE akan naik lebih tinggi tahun ini?
YNE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YNEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
yesnoerror (YNE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

