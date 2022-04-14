Tokenomik Yachts Coin (YTC)

Lihat cerapan utama tentang Yachts Coin (YTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Yachts Coin (YTC) Maklumat

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Laman Web Rasmi:
https://yachtscoins.com
Kertas putih:
https://yachtscoins.com/white-paper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump

Yachts Coin (YTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yachts Coin (YTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 191.98K
$ 191.98K
Jumlah Bekalan:
$ 999.92M
$ 999.92M
Bekalan Edaran:
$ 999.92M
$ 999.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 192.00K
$ 192.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.001452
$ 0.001452
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000032605905880792
$ 0.000032605905880792
Harga Semasa:
$ 0.000192
$ 0.000192

Tokenomik Yachts Coin (YTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yachts Coin (YTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YTC, terokai YTC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.