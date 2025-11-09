Yellow Umbrella Harga Hari Ini

Harga langsung Yellow Umbrella (YU) hari ini ialah $ 0.0001024, dengan 4.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YU kepada USD penukaran adalah $ 0.0001024 setiap YU.

Yellow Umbrella kini berada pada kedudukan #3987 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 YU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YU didagangkan antara $ 0.0000977 (rendah) dan $ 0.0001506 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000960038828670104, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070520188408372.

Dalam prestasi jangka pendek, YU dipindahkan +2.09% dalam sejam terakhir dan -32.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 331.75K.

Yellow Umbrella (YU) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3987 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 331.75K$ 331.75K $ 331.75K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02B$ 1.02B $ 1.02B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Yellow Umbrella ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 331.75K. Bekalan edaran YU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02B.