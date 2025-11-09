BursaDEX+
Harga Yellow Umbrella langsung hari ini ialah 0.0001024 USD.YU modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata YU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai YU

Maklumat Harga YU

Apakah YU

Kertas putih YU

Laman Web Rasmi YU

Tokenomik YU

Ramalan Harga YU

Sejarah YU

YU Panduan Membeli

Penukar Mata Wang YU-ke-Fiat

Yellow Umbrella Logo

Yellow UmbrellaHargae(YU)

1 YU ke USD Harga Langsung:

$0.000103
-4.62%1D
USD
Yellow Umbrella (YU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:51:58 (UTC+8)

Yellow Umbrella Harga Hari Ini

Harga langsung Yellow Umbrella (YU) hari ini ialah $ 0.0001024, dengan 4.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YU kepada USD penukaran adalah $ 0.0001024 setiap YU.

Yellow Umbrella kini berada pada kedudukan #3987 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 YU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YU didagangkan antara $ 0.0000977 (rendah) dan $ 0.0001506 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000960038828670104, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070520188408372.

Dalam prestasi jangka pendek, YU dipindahkan +2.09% dalam sejam terakhir dan -32.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 331.75K.

Yellow Umbrella (YU) Maklumat Pasaran

No.3987

$ 0.00
$ 331.75K
$ 1.02B
0.00
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
0.00%

SOL

Had Pasaran semasa Yellow Umbrella ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 331.75K. Bekalan edaran YU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02B.

Yellow Umbrella Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000977
24J Rendah
$ 0.0001506
24J Tinggi

$ 0.0000977
$ 0.0001506
$ 0.000960038828670104
$ 0.000070520188408372
+2.09%

-4.62%

-32.73%

-32.73%

Yellow Umbrella (YU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Yellow Umbrella hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004989-4.62%
30 Hari$ +0.0000399+63.84%
60 Hari$ +0.0000399+63.84%
90 Hari$ +0.0000399+63.84%
Perubahan Harga Yellow Umbrella Hari Ini

Hari ini, YU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000004989 (-4.62%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYellow Umbrella

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000399 (+63.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Yellow Umbrella

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YU mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000399 (+63.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Yellow Umbrella

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000399 (+63.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Yellow Umbrella (YU)?

Semak Yellow Umbrellahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Yellow Umbrella

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Yellow Umbrella pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Yellow Umbrella?

Yellow Umbrella (YU) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Community adoption and user base growth
7. Exchange listings and trading pair availability
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Token utility and use case implementation
10. Market maker activities and whale transactions

Mengapa orang ingin tahu harga Yellow Umbrella hari ini?

People want to know Yellow Umbrella (YU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment performance in real-time.

Ramalan Harga untuk Yellow Umbrella

Yellow Umbrella (YU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YU pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Yellow Umbrella (YU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Yellow Umbrella berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Yellow Umbrella yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk YU ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Yellow Umbrella Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Yellow Umbrella dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Yellow Umbrella? Membeli YU adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Yellow Umbrella. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Yellow Umbrella (YU) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Yellow Umbrella akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Yellow Umbrella (YU)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Yellow Umbrella

Memiliki Yellow Umbrella membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Yellow Umbrella (YU) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Yellow Umbrella (YU)

YU Token is a blockchain-based payment solution designed to empower small businesses and consumers through fast, low-cost, and decentralized transactions. Built on the Solana blockchain, YU Token offers high-speed processing and minimal fees, making it ideal for real-world use cases like retail payments, loyalty rewards, and location-based services. The project integrates DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) to connect physical environments with blockchain technology, enabling features such as QR code payments and smart device integration.

Yellow Umbrella Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Yellow Umbrella, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Yellow Umbrella Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yellow Umbrella

Berapakah nilai 1 Yellow Umbrella pada tahun 2030?
Jika Yellow Umbrella berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Yellow Umbrella berpotensi dan jangkaan ROI.
Yellow Umbrella (YU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Yellow Umbrella

YU USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek YU dengan leveraj. Terokai YU dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Yellow Umbrella (YU) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Yellow Umbrella langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
YU/USDT
$0.000103
-4.80%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

