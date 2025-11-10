YURU COIN Harga Hari Ini

Harga langsung YURU COIN (YURU) hari ini ialah $ 0.6778, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YURU kepada USD penukaran adalah $ 0.6778 setiap YURU.

YURU COIN kini berada pada kedudukan #3786 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- YURU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YURU didagangkan antara $ 0.6515 (rendah) dan $ 0.6941 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5789586277522937, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.346206572110043.

Dalam prestasi jangka pendek, YURU dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -14.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 12.25K.

YURU COIN (YURU) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3786 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa YURU COIN ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.25K. Bekalan edaran YURU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.78M.