BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga YURU COIN langsung hari ini ialah 0.6778 USD.YURU modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata YURU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga YURU COIN langsung hari ini ialah 0.6778 USD.YURU modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata YURU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai YURU

Maklumat Harga YURU

Apakah YURU

Kertas putih YURU

Laman Web Rasmi YURU

Tokenomik YURU

Ramalan Harga YURU

Sejarah YURU

YURU Panduan Membeli

Penukar Mata Wang YURU-ke-Fiat

YURU Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

YURU COIN Logo

YURU COINHargae(YURU)

1 YURU ke USD Harga Langsung:

$0.6778
$0.6778$0.6778
-0.42%1D
USD
YURU COIN (YURU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:21:20 (UTC+8)

YURU COIN Harga Hari Ini

Harga langsung YURU COIN (YURU) hari ini ialah $ 0.6778, dengan 0.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YURU kepada USD penukaran adalah $ 0.6778 setiap YURU.

YURU COIN kini berada pada kedudukan #3786 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- YURU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YURU didagangkan antara $ 0.6515 (rendah) dan $ 0.6941 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5789586277522937, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.346206572110043.

Dalam prestasi jangka pendek, YURU dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -14.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 12.25K.

YURU COIN (YURU) Maklumat Pasaran

No.3786

--
----

$ 12.25K
$ 12.25K$ 12.25K

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Had Pasaran semasa YURU COIN ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.25K. Bekalan edaran YURU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.78M.

YURU COIN Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6515
$ 0.6515$ 0.6515
24J Rendah
$ 0.6941
$ 0.6941$ 0.6941
24J Tinggi

$ 0.6515
$ 0.6515$ 0.6515

$ 0.6941
$ 0.6941$ 0.6941

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.01%

-0.42%

-14.40%

-14.40%

YURU COIN (YURU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk YURU COIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002859-0.42%
30 Hari$ -0.189-21.81%
60 Hari$ -0.3895-36.50%
90 Hari$ -0.2675-28.30%
Perubahan Harga YURU COIN Hari Ini

Hari ini, YURU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002859 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariYURU COIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.189 (-21.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari YURU COIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, YURU mengalami perubahan sebanyak $ -0.3895 (-36.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari YURU COIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2675 (-28.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga YURU COIN (YURU)?

Semak YURU COINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk YURU COIN

Cerapan dipacu AI yang menganalisis YURU COIN pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga YURU COIN?

Several factors influence YURU COIN (YURU) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user base growth
6. Partnership announcements
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Supply and demand dynamics
10. Social media buzz and marketing efforts

Mengapa orang ingin tahu harga YURU COIN hari ini?

People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Ramalan Harga untuk YURU COIN

YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YURU pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
YURU COIN (YURU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga YURU COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga YURU COIN yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk YURU ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik YURU COIN Ramalan Harga.

Perihal YURU COIN

YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.

Bagaimana untuk membeli & Melabur YURU COIN dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan YURU COIN? Membeli YURU adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli YURU COIN. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan YURU COIN (YURU) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan YURU COIN akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli YURU COIN (YURU)

Apa yang boleh anda lakukan dengan YURU COIN

Memiliki YURU COIN membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli YURU COIN (YURU) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang YURU COIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web YURU COIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai YURU COIN

Berapakah nilai 1 YURU COIN pada tahun 2030?
Jika YURU COIN berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga YURU COIN berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:21:20 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang YURU COIN

YURU USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek YURU dengan leveraj. Terokai YURU dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan YURU COIN (YURU) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga YURU COIN langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
YURU/USDT
$0.6778
$0.6778$0.6778
+0.10%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04576
$0.04576$0.04576

+128.80%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1068
$0.1068$0.1068

+12.42%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0027400
$0.0027400$0.0027400

+444.94%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00579
$0.00579$0.00579

+93.00%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001977
$0.0000001977$0.0000001977

+52.07%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003462
$0.000003462$0.000003462

+33.15%

aPriori

aPriori

APR

$0.4311
$0.4311$0.4311

+14.04%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator YURU-ke-USD

Jumlah

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.6778 USD