YZY Harga Hari Ini

Harga langsung YZY (YZY) hari ini ialah $ 0.3837, dengan 0.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YZY kepada USD penukaran adalah $ 0.3837 setiap YZY.

YZY kini berada pada kedudukan #285 mengikut permodalan pasaran pada $ 115.11M, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00M YZY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YZY didagangkan antara $ 0.3783 (rendah) dan $ 0.3886 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.1581037257728988, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.19323573050067985.

Dalam prestasi jangka pendek, YZY dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -1.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.68K.

YZY (YZY) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.285 Modal Pasaran $ 115.11M$ 115.11M $ 115.11M Kelantangan (24J) $ 56.68K$ 56.68K $ 56.68K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 383.70M$ 383.70M $ 383.70M Bekalan Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 999,999,706.714227 999,999,706.714227 999,999,706.714227 Kadar Peredaran 29.99% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa YZY ialah $ 115.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.68K. Bekalan edaran YZY ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999706.714227. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 383.70M.