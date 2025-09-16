Apakah itu ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

Tokenomik ZAYA AI (ZAI)

Memahami tokenomik ZAYA AI (ZAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZAYA AI Berapakah nilai ZAYA AI (ZAI) hari ini? Harga langsung ZAI dalam USD ialah 0.01376 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZAI ke USD? $ 0.01376 . Lihat Harga semasa ZAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ZAYA AI? Had pasaran untuk ZAI ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZAI? Bekalan edaran ZAI ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZAI? ZAI mencapai harga ATH sebanyak 0.39613585496002174 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZAI? ZAI melihat harga ATL sebanyak 0.00956370476366325 USD . Berapakah jumlah dagangan ZAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZAIialah $ 55.29K USD . Adakah ZAI akan naik lebih tinggi tahun ini? ZAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ZAYA AI (ZAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

