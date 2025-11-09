ZARA AI Harga Hari Ini

Harga langsung ZARA AI (ZARA) hari ini ialah $ 0.002174, dengan 36.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZARA kepada USD penukaran adalah $ 0.002174 setiap ZARA.

ZARA AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ZARA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZARA didagangkan antara $ 0.001414 (rendah) dan $ 0.002239 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ZARA dipindahkan +6.25% dalam sejam terakhir dan -23.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.21K.

ZARA AI (ZARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa ZARA AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.21K. Bekalan edaran ZARA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.