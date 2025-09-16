Lagi Mengenai ZBCN

$0.0042492
Zebec Network (ZBCN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:21 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0038968
24J Rendah
$ 0.0044624
24J Tinggi

$ 0.0038968
$ 0.0044624
$ 0.007105034498396647
$ 0.000692135609811539
+0.70%

+8.19%

+3.73%

+3.73%

Zebec Network (ZBCN) harga masa nyata ialah $ 0.0042492. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZBCN didagangkan antara $ 0.0038968 rendah dan $ 0.0044624 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZBCN sepanjang masa ialah $ 0.007105034498396647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000692135609811539.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZBCN telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, +8.19% dalam 24 jam dan +3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zebec Network (ZBCN) Maklumat Pasaran

No.146

$ 386.31M
$ 909.36K
$ 424.92M
90.91B
100,000,000,000
99,998,836,556.59898
90.91%

0.01%

SOL

Had Pasaran semasa Zebec Network ialah $ 386.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 909.36K. Bekalan edaran ZBCN ialah 90.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99998836556.59898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 424.92M.

Zebec Network (ZBCN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zebec Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000321665+8.19%
30 Hari$ -0.00038-8.21%
60 Hari$ +0.0009852+30.18%
90 Hari$ +0.000148+3.60%
Perubahan Harga Zebec Network Hari Ini

Hari ini, ZBCN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000321665 (+8.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZebec Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00038 (-8.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zebec Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZBCN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0009852 (+30.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zebec Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000148 (+3.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zebec Network (ZBCN)?

Semak Zebec Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zebec Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZBCN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zebec Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zebec Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zebec Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zebec Network (ZBCN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zebec Network (ZBCN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zebec Network.

Semak Zebec Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zebec Network (ZBCN)

Memahami tokenomik Zebec Network (ZBCN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZBCN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zebec Network (ZBCN)

Mencari cara membeli Zebec Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zebec Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZBCN kepada Mata Wang Tempatan

1 Zebec Network(ZBCN) ke VND
111.817698
1 Zebec Network(ZBCN) ke AUD
A$0.0063738
1 Zebec Network(ZBCN) ke GBP
0.003101916
1 Zebec Network(ZBCN) ke EUR
0.003569328
1 Zebec Network(ZBCN) ke USD
$0.0042492
1 Zebec Network(ZBCN) ke MYR
RM0.01784664
1 Zebec Network(ZBCN) ke TRY
0.175406976
1 Zebec Network(ZBCN) ke JPY
¥0.6203832
1 Zebec Network(ZBCN) ke ARS
ARS$6.212245416
1 Zebec Network(ZBCN) ke RUB
0.35353344
1 Zebec Network(ZBCN) ke INR
0.374014584
1 Zebec Network(ZBCN) ke IDR
Rp69.659005248
1 Zebec Network(ZBCN) ke KRW
5.877153504
1 Zebec Network(ZBCN) ke PHP
0.24135456
1 Zebec Network(ZBCN) ke EGP
￡E.0.204301536
1 Zebec Network(ZBCN) ke BRL
R$0.02252076
1 Zebec Network(ZBCN) ke CAD
C$0.005821404
1 Zebec Network(ZBCN) ke BDT
0.51755256
1 Zebec Network(ZBCN) ke NGN
6.351534192
1 Zebec Network(ZBCN) ke COP
$16.53384966
1 Zebec Network(ZBCN) ke ZAR
R.0.073766112
1 Zebec Network(ZBCN) ke UAH
0.174939564
1 Zebec Network(ZBCN) ke VES
Bs0.679872
1 Zebec Network(ZBCN) ke CLP
$4.03674
1 Zebec Network(ZBCN) ke PKR
Rs1.206092928
1 Zebec Network(ZBCN) ke KZT
2.299327104
1 Zebec Network(ZBCN) ke THB
฿0.134784624
1 Zebec Network(ZBCN) ke TWD
NT$0.127858428
1 Zebec Network(ZBCN) ke AED
د.إ0.015594564
1 Zebec Network(ZBCN) ke CHF
Fr0.003314376
1 Zebec Network(ZBCN) ke HKD
HK$0.033058776
1 Zebec Network(ZBCN) ke AMD
֏1.62489408
1 Zebec Network(ZBCN) ke MAD
.د.م0.038115324
1 Zebec Network(ZBCN) ke MXN
$0.077845344
1 Zebec Network(ZBCN) ke SAR
ريال0.0159345
1 Zebec Network(ZBCN) ke PLN
0.015254628
1 Zebec Network(ZBCN) ke RON
лв0.018144084
1 Zebec Network(ZBCN) ke SEK
kr0.039262608
1 Zebec Network(ZBCN) ke BGN
лв0.00701118
1 Zebec Network(ZBCN) ke HUF
Ft1.399601496
1 Zebec Network(ZBCN) ke CZK
0.087278568
1 Zebec Network(ZBCN) ke KWD
د.ك0.0012917568
1 Zebec Network(ZBCN) ke ILS
0.014149836
1 Zebec Network(ZBCN) ke AOA
Kz3.873443244
1 Zebec Network(ZBCN) ke BHD
.د.ب0.0016019484
1 Zebec Network(ZBCN) ke BMD
$0.0042492
1 Zebec Network(ZBCN) ke DKK
kr0.02676996
1 Zebec Network(ZBCN) ke HNL
L0.111456516
1 Zebec Network(ZBCN) ke MUR
0.1922763
1 Zebec Network(ZBCN) ke NAD
$0.073808604
1 Zebec Network(ZBCN) ke NOK
kr0.041557176
1 Zebec Network(ZBCN) ke NZD
$0.007096164
1 Zebec Network(ZBCN) ke PAB
B/.0.0042492
1 Zebec Network(ZBCN) ke PGK
K0.017761656
1 Zebec Network(ZBCN) ke QAR
ر.ق0.015467088
1 Zebec Network(ZBCN) ke RSD
дин.0.4206708

Zebec Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zebec Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zebec Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zebec Network

Berapakah nilai Zebec Network (ZBCN) hari ini?
Harga langsung ZBCN dalam USD ialah 0.0042492 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZBCN ke USD?
Harga semasa ZBCN ke USD ialah $ 0.0042492. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zebec Network?
Had pasaran untuk ZBCN ialah $ 386.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZBCN?
Bekalan edaran ZBCN ialah 90.91B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZBCN?
ZBCN mencapai harga ATH sebanyak 0.007105034498396647 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZBCN?
ZBCN melihat harga ATL sebanyak 0.000692135609811539 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZBCN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZBCNialah $ 909.36K USD.
Adakah ZBCN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZBCN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZBCNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

