Tokenomik Zebec Network (ZBCN)

Tokenomik Zebec Network (ZBCN)

Lihat cerapan utama tentang Zebec Network (ZBCN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Zebec Network (ZBCN) Maklumat

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Laman Web Rasmi:
https://zebec.io/
Kertas putih:
https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Zebec Network (ZBCN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zebec Network (ZBCN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 373.57M
$ 373.57M$ 373.57M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 90.91B
$ 90.91B$ 90.91B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 410.91M
$ 410.91M$ 410.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0071973
$ 0.0071973$ 0.0071973
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000692135609811539
$ 0.000692135609811539$ 0.000692135609811539
Harga Semasa:
$ 0.0041091
$ 0.0041091$ 0.0041091

Tokenomik Zebec Network (ZBCN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zebec Network (ZBCN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZBCN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZBCN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZBCN, terokai ZBCN harga langsung token!

Cara Membeli ZBCN

Berminat untuk menambah Zebec Network (ZBCN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ZBCN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Zebec Network (ZBCN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ZBCN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ZBCN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZBCN? Halaman ramalan harga ZBCN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.