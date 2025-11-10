ZEROBASE Harga Hari Ini

Harga langsung ZEROBASE (ZBT) hari ini ialah $ 0.1652, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZBT kepada USD penukaran adalah $ 0.1652 setiap ZBT.

ZEROBASE kini berada pada kedudukan #607 mengikut permodalan pasaran pada $ 36.34M, dengan bekalan edaran sebanyak 220.00M ZBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZBT didagangkan antara $ 0.1562 (rendah) dan $ 0.1711 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.1331922631579274, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.1435033471232653.

Dalam prestasi jangka pendek, ZBT dipindahkan +0.48% dalam sejam terakhir dan -14.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 914.71K.

ZEROBASE (ZBT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.607 Modal Pasaran $ 36.34M$ 36.34M $ 36.34M Kelantangan (24J) $ 914.71K$ 914.71K $ 914.71K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 165.20M$ 165.20M $ 165.20M Bekalan Peredaran 220.00M 220.00M 220.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 22.00% Rantaian Blok Awam ETH

