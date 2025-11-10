Tokenomik ZEROBASE (ZBT)

Lihat cerapan utama tentang ZEROBASE (ZBT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:22:13 (UTC+8)
ZEROBASE (ZBT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZEROBASE (ZBT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 35.99M
$ 35.99M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 220.00M
$ 220.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 163.60M
$ 163.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.062
$ 1.062
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1435033471232653
$ 0.1435033471232653
Harga Semasa:
$ 0.1636
$ 0.1636

ZEROBASE (ZBT) Maklumat

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

Laman Web Rasmi:
https://zerobase.pro
Kertas putih:
https://zerobase.pro/docs/intro/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0xfab99fcf605fd8f4593edb70a43ba56542777777

Tokenomik ZEROBASE (ZBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZEROBASE (ZBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZBT, terokai ZBT harga langsung token!

