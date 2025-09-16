Apakah itu ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU tersedia di MEXC



Tokenomik ZEEBU (ZBU)

Memahami tokenomik ZEEBU (ZBU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZBU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

ZEEBU Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZEEBU, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZEEBU Berapakah nilai ZEEBU (ZBU) hari ini? Harga langsung ZBU dalam USD ialah 1.9046 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZBU ke USD? $ 1.9046 . Lihat Harga semasa ZBU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ZEEBU? Had pasaran untuk ZBU ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZBU? Bekalan edaran ZBU ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZBU? ZBU mencapai harga ATH sebanyak 5.618769602419199 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZBU? ZBU melihat harga ATL sebanyak 0.8050120236177957 USD . Berapakah jumlah dagangan ZBU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZBUialah $ 33.74K USD . Adakah ZBU akan naik lebih tinggi tahun ini? ZBU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZBUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ZEEBU (ZBU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

