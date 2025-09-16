Lagi Mengenai ZBU

1 ZBU ke USD Harga Langsung:

$1.9046
0.00%1D
USD
ZEEBU (ZBU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:28 (UTC+8)

ZEEBU (ZBU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.9
24J Rendah
$ 1.92
24J Tinggi

$ 1.9
$ 1.92
$ 5.618769602419199
$ 0.8050120236177957
+0.10%

0.00%

-0.52%

-0.52%

ZEEBU (ZBU) harga masa nyata ialah $ 1.9046. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZBU didagangkan antara $ 1.9 rendah dan $ 1.92 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZBU sepanjang masa ialah $ 5.618769602419199, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.8050120236177957.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZBU telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZEEBU (ZBU) Maklumat Pasaran

No.3865

$ 0.00
$ 33.74K
$ 5.63B
0.00
2,957,341,370.68
BSC

Had Pasaran semasa ZEEBU ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 33.74K. Bekalan edaran ZBU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2957341370.68. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.63B.

ZEEBU (ZBU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZEEBU hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0934-4.68%
60 Hari$ -0.6674-25.95%
90 Hari$ -1.3775-41.98%
Perubahan Harga ZEEBU Hari Ini

Hari ini, ZBU mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZEEBU

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0934 (-4.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZEEBU

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZBU mengalami perubahan sebanyak $ -0.6674 (-25.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZEEBU

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.3775 (-41.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZEEBU (ZBU)?

Semak ZEEBUhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZEEBU (ZBU)

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

ZEEBU tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZEEBU pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZBU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZEEBU di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZEEBU anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZEEBU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZEEBU (ZBU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZEEBU (ZBU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZEEBU.

Semak ZEEBU ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZEEBU (ZBU)

Memahami tokenomik ZEEBU (ZBU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZBU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZEEBU (ZBU)

Mencari cara membeli ZEEBU? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZEEBU di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZBU kepada Mata Wang Tempatan

1 ZEEBU(ZBU) ke VND
50,119.549
1 ZEEBU(ZBU) ke AUD
A$2.8569
1 ZEEBU(ZBU) ke GBP
1.390358
1 ZEEBU(ZBU) ke EUR
1.599864
1 ZEEBU(ZBU) ke USD
$1.9046
1 ZEEBU(ZBU) ke MYR
RM7.99932
1 ZEEBU(ZBU) ke TRY
78.621888
1 ZEEBU(ZBU) ke JPY
¥278.0716
1 ZEEBU(ZBU) ke ARS
ARS$2,784.487108
1 ZEEBU(ZBU) ke RUB
158.46272
1 ZEEBU(ZBU) ke INR
167.642892
1 ZEEBU(ZBU) ke IDR
Rp31,222.945824
1 ZEEBU(ZBU) ke KRW
2,634.290352
1 ZEEBU(ZBU) ke PHP
108.18128
1 ZEEBU(ZBU) ke EGP
￡E.91.573168
1 ZEEBU(ZBU) ke BRL
R$10.09438
1 ZEEBU(ZBU) ke CAD
C$2.609302
1 ZEEBU(ZBU) ke BDT
231.98028
1 ZEEBU(ZBU) ke NGN
2,846.919896
1 ZEEBU(ZBU) ke COP
$7,410.89383
1 ZEEBU(ZBU) ke ZAR
R.33.063856
1 ZEEBU(ZBU) ke UAH
78.412382
1 ZEEBU(ZBU) ke VES
Bs304.736
1 ZEEBU(ZBU) ke CLP
$1,809.37
1 ZEEBU(ZBU) ke PKR
Rs540.601664
1 ZEEBU(ZBU) ke KZT
1,030.617152
1 ZEEBU(ZBU) ke THB
฿60.413912
1 ZEEBU(ZBU) ke TWD
NT$57.309414
1 ZEEBU(ZBU) ke AED
د.إ6.989882
1 ZEEBU(ZBU) ke CHF
Fr1.485588
1 ZEEBU(ZBU) ke HKD
HK$14.817788
1 ZEEBU(ZBU) ke AMD
֏728.31904
1 ZEEBU(ZBU) ke MAD
.د.م17.084262
1 ZEEBU(ZBU) ke MXN
$34.892272
1 ZEEBU(ZBU) ke SAR
ريال7.14225
1 ZEEBU(ZBU) ke PLN
6.837514
1 ZEEBU(ZBU) ke RON
лв8.132642
1 ZEEBU(ZBU) ke SEK
kr17.598504
1 ZEEBU(ZBU) ke BGN
лв3.14259
1 ZEEBU(ZBU) ke HUF
Ft627.337148
1 ZEEBU(ZBU) ke CZK
39.120484
1 ZEEBU(ZBU) ke KWD
د.ك0.5789984
1 ZEEBU(ZBU) ke ILS
6.342318
1 ZEEBU(ZBU) ke AOA
Kz1,736.176222
1 ZEEBU(ZBU) ke BHD
.د.ب0.7180342
1 ZEEBU(ZBU) ke BMD
$1.9046
1 ZEEBU(ZBU) ke DKK
kr11.99898
1 ZEEBU(ZBU) ke HNL
L49.957658
1 ZEEBU(ZBU) ke MUR
86.18315
1 ZEEBU(ZBU) ke NAD
$33.082902
1 ZEEBU(ZBU) ke NOK
kr18.626988
1 ZEEBU(ZBU) ke NZD
$3.180682
1 ZEEBU(ZBU) ke PAB
B/.1.9046
1 ZEEBU(ZBU) ke PGK
K7.961228
1 ZEEBU(ZBU) ke QAR
ر.ق6.932744
1 ZEEBU(ZBU) ke RSD
дин.188.5554

ZEEBU Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZEEBU, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZEEBU Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZEEBU

Berapakah nilai ZEEBU (ZBU) hari ini?
Harga langsung ZBU dalam USD ialah 1.9046 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZBU ke USD?
Harga semasa ZBU ke USD ialah $ 1.9046. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZEEBU?
Had pasaran untuk ZBU ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZBU?
Bekalan edaran ZBU ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZBU?
ZBU mencapai harga ATH sebanyak 5.618769602419199 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZBU?
ZBU melihat harga ATL sebanyak 0.8050120236177957 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZBU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZBUialah $ 33.74K USD.
Adakah ZBU akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZBU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZBUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
ZEEBU (ZBU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

