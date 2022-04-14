Tokenomik ZEEBU (ZBU)

Lihat cerapan utama tentang ZEEBU (ZBU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ZEEBU (ZBU) Maklumat

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.zeebu.com/
Kertas putih:
https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84

ZEEBU (ZBU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZEEBU (ZBU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.69B
$ 3.69B$ 3.69B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.2177
$ 5.2177$ 5.2177
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.8050120236177957
$ 0.8050120236177957$ 0.8050120236177957
Harga Semasa:
$ 1.862
$ 1.862$ 1.862

Tokenomik ZEEBU (ZBU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZEEBU (ZBU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZBU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZBU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZBU, terokai ZBU harga langsung token!

Cara Membeli ZBU

Berminat untuk menambah ZEEBU (ZBU) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ZBU, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

ZEEBU (ZBU) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ZBU membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ZBU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZBU? Halaman ramalan harga ZBU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.