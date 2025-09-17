Lagi Mengenai ZCD

ZChains Logo

ZChainsHargae(ZCD)

1 ZCD ke USD Harga Langsung:

$0.00775
0.00%1D
USD
ZChains (ZCD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:01:05 (UTC+8)

ZChains (ZCD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00775
24J Rendah
$ 0.00818
24J Tinggi

$ 0.00775
$ 0.00818
$ 0.4598042303885471
$ 0.007998791631550711
0.00%

0.00%

-2.40%

-2.40%

ZChains (ZCD) harga masa nyata ialah $ 0.00775. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZCD didagangkan antara $ 0.00775 rendah dan $ 0.00818 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZCD sepanjang masa ialah $ 0.4598042303885471, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007998791631550711.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZCD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -2.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZChains (ZCD) Maklumat Pasaran

No.8172

$ 0.00
$ 12.90
$ 116.25M
0.00
15,000,000,000
ZCD

Had Pasaran semasa ZChains ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.90. Bekalan edaran ZCD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.25M.

ZChains (ZCD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZChains hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00524-40.34%
60 Hari$ -0.00517-40.02%
90 Hari$ -0.00516-39.97%
Perubahan Harga ZChains Hari Ini

Hari ini, ZCD mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZChains

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00524 (-40.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZChains

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZCD mengalami perubahan sebanyak $ -0.00517 (-40.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZChains

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00516 (-39.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZChains (ZCD)?

Semak ZChainshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZChains (ZCD)

ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain’s EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities.

ZChains tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZChains pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZCD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZChains di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZChains anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZChains Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZChains (ZCD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZChains (ZCD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZChains.

Semak ZChains ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZChains (ZCD)

Memahami tokenomik ZChains (ZCD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZCD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZChains (ZCD)

Mencari cara membeli ZChains? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZChains di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZCD kepada Mata Wang Tempatan

1 ZChains(ZCD) ke VND
203.94125
1 ZChains(ZCD) ke AUD
A$0.0115475
1 ZChains(ZCD) ke GBP
0.0056575
1 ZChains(ZCD) ke EUR
0.00651
1 ZChains(ZCD) ke USD
$0.00775
1 ZChains(ZCD) ke MYR
RM0.03255
1 ZChains(ZCD) ke TRY
0.3198425
1 ZChains(ZCD) ke JPY
¥1.1315
1 ZChains(ZCD) ke ARS
ARS$11.34693
1 ZChains(ZCD) ke RUB
0.6448
1 ZChains(ZCD) ke INR
0.682
1 ZChains(ZCD) ke IDR
Rp127.04916
1 ZChains(ZCD) ke KRW
10.6896525
1 ZChains(ZCD) ke PHP
0.44051
1 ZChains(ZCD) ke EGP
￡E.0.3725425
1 ZChains(ZCD) ke BRL
R$0.0409975
1 ZChains(ZCD) ke CAD
C$0.0106175
1 ZChains(ZCD) ke BDT
0.94395
1 ZChains(ZCD) ke NGN
11.58439
1 ZChains(ZCD) ke COP
$30.1556375
1 ZChains(ZCD) ke ZAR
R.0.1343075
1 ZChains(ZCD) ke UAH
0.3190675
1 ZChains(ZCD) ke VES
Bs1.24
1 ZChains(ZCD) ke CLP
$7.3625
1 ZChains(ZCD) ke PKR
Rs2.19976
1 ZChains(ZCD) ke KZT
4.19368
1 ZChains(ZCD) ke THB
฿0.24552
1 ZChains(ZCD) ke TWD
NT$0.233275
1 ZChains(ZCD) ke AED
د.إ0.0284425
1 ZChains(ZCD) ke CHF
Fr0.006045
1 ZChains(ZCD) ke HKD
HK$0.060295
1 ZChains(ZCD) ke AMD
֏2.9636
1 ZChains(ZCD) ke MAD
.د.م0.0695175
1 ZChains(ZCD) ke MXN
$0.141825
1 ZChains(ZCD) ke SAR
ريال0.0290625
1 ZChains(ZCD) ke PLN
0.027745
1 ZChains(ZCD) ke RON
лв0.033015
1 ZChains(ZCD) ke SEK
kr0.071455
1 ZChains(ZCD) ke BGN
лв0.0127875
1 ZChains(ZCD) ke HUF
Ft2.5434725
1 ZChains(ZCD) ke CZK
0.15872
1 ZChains(ZCD) ke KWD
د.ك0.002356
1 ZChains(ZCD) ke ILS
0.0258075
1 ZChains(ZCD) ke AOA
Kz7.0646675
1 ZChains(ZCD) ke BHD
.د.ب0.00292175
1 ZChains(ZCD) ke BMD
$0.00775
1 ZChains(ZCD) ke DKK
kr0.04867
1 ZChains(ZCD) ke HNL
L0.2032825
1 ZChains(ZCD) ke MUR
0.3506875
1 ZChains(ZCD) ke NAD
$0.1346175
1 ZChains(ZCD) ke NOK
kr0.0755625
1 ZChains(ZCD) ke NZD
$0.0129425
1 ZChains(ZCD) ke PAB
B/.0.00775
1 ZChains(ZCD) ke PGK
K0.032395
1 ZChains(ZCD) ke QAR
ر.ق0.02821
1 ZChains(ZCD) ke RSD
дин.0.7648475

ZChains Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZChains, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZChains Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZChains

Berapakah nilai ZChains (ZCD) hari ini?
Harga langsung ZCD dalam USD ialah 0.00775 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZCD ke USD?
Harga semasa ZCD ke USD ialah $ 0.00775. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZChains?
Had pasaran untuk ZCD ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZCD?
Bekalan edaran ZCD ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZCD?
ZCD mencapai harga ATH sebanyak 0.4598042303885471 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZCD?
ZCD melihat harga ATL sebanyak 0.007998791631550711 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZCD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZCDialah $ 12.90 USD.
Adakah ZCD akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZCD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZCDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:01:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

