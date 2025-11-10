Frankencoin Harga Hari Ini

Harga langsung Frankencoin (ZCHF) hari ini ialah $ 1.2374, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZCHF kepada USD penukaran adalah $ 1.2374 setiap ZCHF.

Frankencoin kini berada pada kedudukan #4337 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 ZCHF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZCHF didagangkan antara $ 1.2374 (rendah) dan $ 1.2374 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.4867555171082332, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.0691543241973427.

Dalam prestasi jangka pendek, ZCHF dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -0.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.65.

Frankencoin (ZCHF) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4337 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 7.65$ 7.65 $ 7.65 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.84M$ 11.84M $ 11.84M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Frankencoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.65. Bekalan edaran ZCHF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 9569702. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.84M.