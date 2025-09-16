Apakah itu Unizen (ZCX)

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

Tokenomik Unizen (ZCX)

Memahami tokenomik Unizen (ZCX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZCX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Unizen Berapakah nilai Unizen (ZCX) hari ini? Harga langsung ZCX dalam USD ialah 0.01726 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZCX ke USD? $ 0.01726 . Lihat Harga semasa ZCX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Unizen? Had pasaran untuk ZCX ialah $ 11.23M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZCX? Bekalan edaran ZCX ialah 650.82M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZCX? ZCX mencapai harga ATH sebanyak 7.00574192979185 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZCX? ZCX melihat harga ATL sebanyak 0.01636849858905369 USD . Berapakah jumlah dagangan ZCX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZCXialah $ 62.88K USD . Adakah ZCX akan naik lebih tinggi tahun ini? ZCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

