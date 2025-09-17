Lagi Mengenai ZEC

Zcash (ZEC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:20:16 (UTC+8)

Zcash (ZEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 49.56
$ 49.56$ 49.56
24J Rendah
$ 53.6
$ 53.6$ 53.6
24J Tinggi

$ 49.56
$ 49.56$ 49.56

$ 53.6
$ 53.6$ 53.6

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

-0.27%

+0.21%

+6.67%

+6.67%

Zcash (ZEC) harga masa nyata ialah $ 51.78. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEC didagangkan antara $ 49.56 rendah dan $ 53.6 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEC sepanjang masa ialah $ 5,941.7998046875, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 15.96914388442235.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEC telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +6.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zcash (ZEC) Maklumat Pasaran

No.95

$ 839.72M
$ 839.72M$ 839.72M

$ 862.00K
$ 862.00K$ 862.00K

$ 1.09B
$ 1.09B$ 1.09B

16.22M
16.22M 16.22M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,217,114.9155448
16,217,114.9155448 16,217,114.9155448

77.22%

0.02%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Had Pasaran semasa Zcash ialah $ 839.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 862.00K. Bekalan edaran ZEC ialah 16.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16217114.9155448. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09B.

Zcash (ZEC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zcash hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1085+0.21%
30 Hari$ +14.65+39.45%
60 Hari$ +6.98+15.58%
90 Hari$ +10.82+26.41%
Perubahan Harga Zcash Hari Ini

Hari ini, ZEC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.1085 (+0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZcash

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +14.65 (+39.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zcash

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZEC mengalami perubahan sebanyak $ +6.98 (+15.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zcash

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +10.82 (+26.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zcash (ZEC)?

Semak Zcashhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zcash pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZEC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zcash di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zcash anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zcash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zcash (ZEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zcash (ZEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zcash.

Semak Zcash ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zcash (ZEC)

Memahami tokenomik Zcash (ZEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zcash (ZEC)

Mencari cara membeli Zcash? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zcash di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZEC kepada Mata Wang Tempatan

Zcash Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zcash, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zcash Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zcash

Berapakah nilai Zcash (ZEC) hari ini?
Harga langsung ZEC dalam USD ialah 51.78 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEC ke USD?
Harga semasa ZEC ke USD ialah $ 51.78. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zcash?
Had pasaran untuk ZEC ialah $ 839.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEC?
Bekalan edaran ZEC ialah 16.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEC?
ZEC mencapai harga ATH sebanyak 5,941.7998046875 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEC?
ZEC melihat harga ATL sebanyak 15.96914388442235 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZECialah $ 862.00K USD.
Adakah ZEC akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

