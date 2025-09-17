Apakah itu Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zcash pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ZEC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Zcash di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zcash anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zcash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zcash (ZEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zcash (ZEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zcash.

Semak Zcash ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zcash (ZEC)

Memahami tokenomik Zcash (ZEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zcash (ZEC)

Mencari cara membeli Zcash? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zcash di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZEC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Zcash Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zcash, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zcash Berapakah nilai Zcash (ZEC) hari ini? Harga langsung ZEC dalam USD ialah 51.78 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZEC ke USD? $ 51.78 . Lihat Harga semasa ZEC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Zcash? Had pasaran untuk ZEC ialah $ 839.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZEC? Bekalan edaran ZEC ialah 16.22M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEC? ZEC mencapai harga ATH sebanyak 5,941.7998046875 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEC? ZEC melihat harga ATL sebanyak 15.96914388442235 USD . Berapakah jumlah dagangan ZEC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZECialah $ 862.00K USD . Adakah ZEC akan naik lebih tinggi tahun ini? ZEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Zcash (ZEC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan