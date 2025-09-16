Lagi Mengenai ZEN

Horizen Logo

HorizenHargae(ZEN)

1 ZEN ke USD Harga Langsung:

Horizen (ZEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:13:50 (UTC+8)

Horizen (ZEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
Horizen (ZEN) harga masa nyata ialah $ 7.239. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEN didagangkan antara $ 7.141 rendah dan $ 7.377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEN sepanjang masa ialah $ 168.15416287, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.092439889907837.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEN telah berubah sebanyak -1.22% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan -3.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Horizen (ZEN) Maklumat Pasaran

No.319

Had Pasaran semasa Horizen ialah $ 125.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 389.20K. Bekalan edaran ZEN ialah 17.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.02M.

Horizen (ZEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Horizen hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02745+0.38%
30 Hari$ -0.827-10.26%
60 Hari$ -1.923-20.99%
90 Hari$ -0.861-10.63%
Perubahan Harga Horizen Hari Ini

Hari ini, ZEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02745 (+0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHorizen

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.827 (-10.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Horizen

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZEN mengalami perubahan sebanyak $ -1.923 (-20.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Horizen

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.861 (-10.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Horizen (ZEN)?

Semak Horizenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Horizen pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Horizen di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Horizen anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Horizen Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Horizen (ZEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Horizen (ZEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Horizen.

Semak Horizen ramalan harga sekarang!

Tokenomik Horizen (ZEN)

Memahami tokenomik Horizen (ZEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Horizen (ZEN)

Mencari cara membeli Horizen? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Horizen di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZEN kepada Mata Wang Tempatan

Horizen Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Horizen, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Horizen Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Horizen

Berapakah nilai Horizen (ZEN) hari ini?
Harga langsung ZEN dalam USD ialah 7.239 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEN ke USD?
Harga semasa ZEN ke USD ialah $ 7.239. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Horizen?
Had pasaran untuk ZEN ialah $ 125.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEN?
Bekalan edaran ZEN ialah 17.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEN?
ZEN mencapai harga ATH sebanyak 168.15416287 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEN?
ZEN melihat harga ATL sebanyak 3.092439889907837 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZENialah $ 389.20K USD.
Adakah ZEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:13:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

