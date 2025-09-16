Apakah itu Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Tokenomik Horizen (ZEN)

Memahami tokenomik Horizen (ZEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Horizen Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Horizen, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Horizen Berapakah nilai Horizen (ZEN) hari ini? Harga langsung ZEN dalam USD ialah 7.239 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZEN ke USD? $ 7.239 . Lihat Harga semasa ZEN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Horizen? Had pasaran untuk ZEN ialah $ 125.51M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZEN? Bekalan edaran ZEN ialah 17.34M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEN? ZEN mencapai harga ATH sebanyak 168.15416287 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEN? ZEN melihat harga ATL sebanyak 3.092439889907837 USD . Berapakah jumlah dagangan ZEN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZENialah $ 389.20K USD . Adakah ZEN akan naik lebih tinggi tahun ini? ZEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

