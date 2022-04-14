Tokenomik Horizen (ZEN)

Lihat cerapan utama tentang Horizen (ZEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Horizen (ZEN) Maklumat

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Laman Web Rasmi:
https://www.horizen.io/
Kertas putih:
https://www.horizen.io/research/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229

Horizen (ZEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Horizen (ZEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 133.21M
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 17.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 161.34M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 166.57
Terendah Sepanjang Masa:
$ 3.092439889907837
Harga Semasa:
$ 7.683
Tokenomik Horizen (ZEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Horizen (ZEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZEN, terokai ZEN harga langsung token!

Penafian

