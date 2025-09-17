Apakah itu Zenqira (ZENQ)

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Tokenomik Zenqira (ZENQ)

Memahami tokenomik Zenqira (ZENQ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZENQ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zenqira Berapakah nilai Zenqira (ZENQ) hari ini? Harga langsung ZENQ dalam USD ialah 0.002079 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZENQ ke USD? $ 0.002079 . Lihat Harga semasa ZENQ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Zenqira? Had pasaran untuk ZENQ ialah $ 340.88K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZENQ? Bekalan edaran ZENQ ialah 163.96M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZENQ? ZENQ mencapai harga ATH sebanyak 0.023865997751161782 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZENQ? ZENQ melihat harga ATL sebanyak 0.000057039167451318 USD . Berapakah jumlah dagangan ZENQ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZENQialah $ 31.94K USD . Adakah ZENQ akan naik lebih tinggi tahun ini? ZENQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZENQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

