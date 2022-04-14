Tokenomik Zenqira (ZENQ)

Tokenomik Zenqira (ZENQ)

Lihat cerapan utama tentang Zenqira (ZENQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zenqira (ZENQ) Maklumat

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://zenqira.com/
Kertas putih:
https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d

Zenqira (ZENQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zenqira (ZENQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 332.84K
$ 332.84K$ 332.84K
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 163.96M
$ 163.96M$ 163.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.02M
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0265
$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000057039167451318
$ 0.000057039167451318$ 0.000057039167451318
Harga Semasa:
$ 0.00203
$ 0.00203$ 0.00203

Tokenomik Zenqira (ZENQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zenqira (ZENQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZENQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZENQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZENQ, terokai ZENQ harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

